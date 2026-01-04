Halle Oberhausen: Starke Spiele und ein unrühmliches Ende an Tag zwei

Noch einmal 32 Partien standen am zweiten Vorrundentag der Hallenstadtmeisterschaft Oberhausen auf dem Programm. Neben zahlreichen Toren und jeder Menge Aluminium wurde es zum Ende auch sehr unrühmlich. Ein Faustschlag beendete den Tag. Derweil lieferten sich die Spvgg Sterkrade-Nord und der SC Buschhausen ein umkämpftes Duell.

Letztlich durchaus souverän sicherte sich der SuS 21 Oberhausen den Gruppensieg in der Gruppe 5. Gleich zum Auftakt gab es einen 2:1-Erfolg über den Turnerbund Oberhausen, eine deutlich klarere Angelegenheit war das 4:1 über Concordia Oberhausen. Im letzten Gruppenspiel teilten sich Schleuse und Grün-Weiß Holten die Punkte, beide zogen in die Endrunde ein. Die hat der TB denkbar knapp verpasst. Der Niederlage gegen SuS folgte ein 5:1 gegen Concordia, im letzten Spiel gab es dann aber ein 2:2 gegen Holten, welches die Grün-Weißen erst in der letzten Sekunde eintüteten.

Nord und SCB Kopf an Kopf

Ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen haben sich die Spvgg Sterkrade-Nord und der SC Buschhausen in der Gruppe 6 geliefert. Gleich in der ersten Partie trafen die Teams aufeinander - und trennten sich 1:1-Unentschieden. Es folgten jeweils drei Siege, mit der um einen Treffer besseren Tordifferenz sicherten sich die Nordler letztlich aber den Gruppensieg. Mit sechs Zählern kamen die Sportfreunde Sterkrade über die Ziellinie, für die Endrunde sollte das aber nicht reichen. U.D. Espanol 82 und die SG Osterfeld kamen über einen einzelnen Punkt nicht hinaus und beendeten die Gruppe folgerichtig am Ende. Mit sechs Torerfolgen kürte sich Sterkrade-Nords Paul Overhoff zum Torschützenkönig an Tag zwei der Hallenstadtmeisterschaft.

Viel Spektakel am Nachmittag

Gleich mit einem Kracher ging es nach der Mittagspause in den zweiten Teil des Tages. Der SC 1920 Oberhausen duellierte sich mit dem TSV Safakspor Oberhausen. Nach zwei Treffern von Nevio Möllmann und einem Tor von Timur Ertural stand nach kurzweiligen zehn Minuten Spielzeit der 3:1-Auftaktsieg der Spielcluber fest. Auch beim 3:0 über die SG Oberhausen 92 zeigte der SC keine Schwäche, ehe es im finalen Duell gegen Blau-Weiß Lirich beinah noch einmal spannend wurde. Mit 2:0 führte der SC 1920 bereits, doch dann kam Lirich noch einmal zurück und konnte kurz vor der Schlusssirene den Ausgleich erzielen. Gänzlich ohne Chance schied die SGO 92 mit null Punkten aus.

Umkämpftes Finale in Gruppe 6

Drei Mannschaften gingen mit jeweils sechs Punkten in die heiße Phase der Gruppe 8, die die SpVgg Sterkrade 06/07 als Sieger beendete. Auf den zweiten Platz rettete sich der SC Eintracht Oberhausen, dem im letzten Gruppenspiel gegen Glück-Auf Sterkrade noch der Ausgleich in letzter Sekunde gelang. Aaron Kahnert traf zum 1:1. Für den unrühmlichen Schlusspunkt des Tages sorgte Nat-Lemuel Aboagye, der nach einem stümperhaften Faustschlag-Versuch gegen einen Gegenspieler die berechtigte Rote Karte sah. Für den SV Adler Osterfeld und den Post SV Oberhausen endete die Hallenstadtmeisterschaft ebenfalls nach der Vorrunde, beide konnte sechs Punkte einfahren.

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: