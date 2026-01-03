Halle Oberhausen: Adler und Hirschkamp makellos

Mit klaren Gewinnern und herben Enttäuschungen begann am Samstag die Vorrunde der Hallenstadtmeisterschaft Oberhausen. Während vor allem die DJK Adler Oberhausen und der 1. FC Hirschkamp ihr Können auf dem Parkett zelebrierten, gab es für Schwarz-Weiß Alstaden nicht viel zu lachen. Ganz knapp die Endrunde verpasst hat die Reserve von Rot-Weiß Oberhausen.
>>> Ihr kriegt nicht genug vom Hallenfußball? FuPa Niederrhein lädt auf seinem Youtube-Kanal komplette Spiele und Streams von Turnieren hoch. Schaut gerne vorbei.
In der Gruppe 1 führte kein Weg an der DJK Adler Oberhausen vorbei. Der B-Ligist dominierte nach Belieben und gewann mit neun Punkten aus drei Partie sowie 16:0 Toren. Überragender Akteur auf dem Parkett war Birkan Bicer, der mit insgesamt neun Torerfolgen die Torschützenliste einsam anführt. Gleich im ersten Spiel setzten die Adler ein Statement und schlugen den PSV Oberhausen mit 9:0. Mit dem 3:0-Erfolg über den SV Sarajevo Oberhausen waren die Weichen auf Endrunde gestellt, abgerundet wurde der Auftritt mit einem klaren 4:0 gegen Bezirksligist Schwarz-Weiß Alstaden, der aber hauptsächlich mit Spielern der zweiten Mannschaft angereist war. Am Ende reichte es für die Alstadener nach zwei Niederlagen und einem hart erkämpften 3:2 gegen den PSV nur zu Rang drei, was das Aus nach der Vorrunde bedeutete. Den zweiten Platz sicherte sich Sarajevo, ohne Punkterfolg beendete der PSV das Turnier.
In der Gruppe 2 sicherte sich der VfR Oberhausen als Spitzenreiter das Weiterkommen. Zehn Punkte aus vier Partien bedeuteten den Platz an der Sonne, gefolgt von den Sportfreunden Königshardt, die am Ende sieben Zähler auf ihrem Konto verbuchen konnten. Bereits im Eröffnungsspiel der Gruppe standen sich die Teams gegenüber, trennten sich nach Toren von Simon Palmen und Can Luca Gad 1:1-Unentschieden. Die Mannschaft von Hobby-Liga 78 verpasste mit zwei Siegen knapp den Sprung in die nächste Runde. Nie wirklich in das Turnier fanden der FC Bosporus Oberhausen und der FC Italia, die ebenfalls am ersten Tag die Segel streichen mussten.
Eng umkämpft war das Klassement in der Gruppe 3. Letztlich beendeten die DJK Arminia Lirich, der FC Sterkrade 72 und Rot-Weiß Oberhausen II den Spieltag mit jeweils sechs Zählern punktgleich. Das Nachsehen hatte letztlich die RWO-Reserve, der am Ende zwei Tore zum Weiterkommen fehlten. Mit zwei Siegen starteten die Liricher in den Wettbewerb, die 1:2-Pleite gegen RWO im letzten Spiel konnte da verscherzt werden. Null Punkte gab es für den RSV Klosterhardt und auch auf dem Parkett durfte das Team nur ein einziges Mal jubeln. In ihrem ersten Gruppenspiel gelang Ahmet Delen kurz vor der Schlusssirene der 1:5-Anschlusstreffer.
Einen klaren Sieger gab es in der Gruppe 4. Nachdem Hibernia Alstaden nicht angetreten war, wurden alle Spiele mit 0:2 gegen sie gewertet, womit aus der Fünfergruppe effektiv eine Vierergruppe wurde. In der überragte der 1. FC Hirschkamp und gewann alle Begegnungen. Einzig beim 1:0 gegen die DJK Arminia Klosterhardt gleich zu Beginn war es noch knapp, die Partien gegen den FC Internationale Oberhausen (5:0) und FC Avista Oberhausen (6:0) waren eine klare Angelegenheit. Mit einem Sieg, einem Remis und einer Niederlage reichte es für die Arminia für Rang zwei, Internationale und Avista konnten keine Partie in der Halle für sich entscheiden.
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: