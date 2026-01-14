 2026-01-14T07:55:46.445Z

Allgemeines
Oguz Ayan und die HSG starten am Mittwoch in der Halle.
Oguz Ayan und die HSG starten am Mittwoch in der Halle. – Foto: Markus Becker

Halle Neuss: Titelverteidiger Holzheimer SG steigt ins Turnier ein

Hallenkreismeisterschaft Grevenbroich-Neuss: Die Holzheimer SG ist am Mittwochabend turmhoher Favorit auf das dritte Endrunden-Ticket, könnte es auf dem Weg dorthin mit Vorjahres-Finalist SVG Neuss-Weissenberg zu tun kommen. Wie zuvor begleitet FuPa Niederrhein auch am dritten Turniertag das Geschehen mit Livetickern zu allen Spielen, Highlights auf FuPa.tv und einem Livestream.

Mit dem SV Uedesheim und SV Germania Grefrath stehen die ersten beiden Teilnehmer an der Endrunde bereits fest. Am Mittwochabend streiten sich die nächsten acht Teams um das heiß begehrte Ticket für den Finaltag. Los geht es wie inzwischen gewohnt um 18 Uhr in der Großsporthalle am Torfstecherweg, wo nach knapp vier Stunden die nächste Entscheidung feststehen sollte.

Gruppe 5

Als einziger Bezirksligist der Gruppe gilt Neuss-Weissenberg schon ohnehin als Favorit auf einen der zwei Plätze fürs Halbfinale. Dazu zeigte die Elf von Dirk Schneider im Vorjahr schon mit dem Endrunden-Finaleinzug dass ihr der Budenzauber überaus liegt. Gegen den favorisierten und klassenhöheren Kontrahenten werden es die weiteren Teams der Gruppe nicht besonders leicht haben. A-Liga-Aufsteiger SG Orken-Noithausen konnte sich im ersten Jahr auf dem neuen Niveau schon mehr als ordentlich behaupten und wird diesen positiven Eindruck auch auf dem Hallenboden bestätigen wollen. Nominell gehört den B-Ligisten TuS Hackenbroich und SuS Gohr also die vorsichtige Außenseiterrolle für die zwei Halbfinal-Tickets.

Heute, 18:00 Uhr
SG Orken-Noithausen
SG Orken-NoithausenSG Orken
SuS Gohr
SuS GohrSuS Gohr
18:00live
+Video

Heute, 18:16 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
TuS Hackenbroich
TuS HackenbroichHackenbroich
18:16live
+Video

Heute, 19:04 Uhr
SG Orken-Noithausen
SG Orken-NoithausenSG Orken
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
19:04live
+Video

Heute, 19:20 Uhr
TuS Hackenbroich
TuS HackenbroichHackenbroich
SuS Gohr
SuS GohrSuS Gohr
19:20live
+Video

Heute, 20:08 Uhr
SuS Gohr
SuS GohrSuS Gohr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
20:08live
+Video

Heute, 20:24 Uhr
TuS Hackenbroich
TuS HackenbroichHackenbroich
SG Orken-Noithausen
SG Orken-NoithausenSG Orken
20:24live
+Video

Gruppe 6

Es käme schon einer faustdicken Überraschung gleich, sollte der Oberligist aus Holzheim nicht einen der beiden Plätze für das Halbfinale buchen. Auch der Tagessieg sollte im Normalfall nur über die HSG gehen. Dabei dürfte sich auch schon früh zeigen, ob die Sinne im ersten Wettkampf des Jahres rechtzeitig geschärft sind. Für ein Testspiel hat es für die Holzheimer witterungsbedingt nämlich noch nicht gereicht. Wie in Gruppe 5 gesellt sich mit dem FSV Vatan Neuss ein A-Liga-Aufsteiger dazu. Mit sechs Punkten Vorsprung vor der roten Zone muss sich der FSV zwar nicht akut um die Klassenzugehörigkeit sorgen, könnte den guten Schwung von einem guten Auftritt in der Halle aber auch gut für den weiteren Saisonverlauf gebrauchen. Komplettiert wird das Feld mit den B-Ligisten SV Rheinwacht Stürzelberg und SV Rot-Weiß Elfgen.

Heute, 18:32 Uhr
FSV Vatan Neuss
FSV Vatan NeussFSV Vatan
SV Rheinwacht Stürzelberg
SV Rheinwacht StürzelbergStürzelberg
18:32live
+Video

Heute, 18:48 Uhr
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
SV Rot-Weiß Elfgen
SV Rot-Weiß ElfgenRW Elfgen
18:48live
+Video

Heute, 19:36 Uhr
FSV Vatan Neuss
FSV Vatan NeussFSV Vatan
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
19:36live
+Video

Heute, 19:52 Uhr
SV Rot-Weiß Elfgen
SV Rot-Weiß ElfgenRW Elfgen
SV Rheinwacht Stürzelberg
SV Rheinwacht StürzelbergStürzelberg
19:52live
+Video

Heute, 20:56 Uhr
SV Rot-Weiß Elfgen
SV Rot-Weiß ElfgenRW Elfgen
FSV Vatan Neuss
FSV Vatan NeussFSV Vatan
20:56live
+Video

