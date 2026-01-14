Halle Neuss: Titelverteidiger Holzheimer SG steigt ins Turnier ein

Mit dem SV Uedesheim und SV Germania Grefrath stehen die ersten beiden Teilnehmer an der Endrunde bereits fest. Am Mittwochabend streiten sich die nächsten acht Teams um das heiß begehrte Ticket für den Finaltag. Los geht es wie inzwischen gewohnt um 18 Uhr in der Großsporthalle am Torfstecherweg, wo nach knapp vier Stunden die nächste Entscheidung feststehen sollte.

Gruppe 5

Als einziger Bezirksligist der Gruppe gilt Neuss-Weissenberg schon ohnehin als Favorit auf einen der zwei Plätze fürs Halbfinale. Dazu zeigte die Elf von Dirk Schneider im Vorjahr schon mit dem Endrunden-Finaleinzug dass ihr der Budenzauber überaus liegt. Gegen den favorisierten und klassenhöheren Kontrahenten werden es die weiteren Teams der Gruppe nicht besonders leicht haben. A-Liga-Aufsteiger SG Orken-Noithausen konnte sich im ersten Jahr auf dem neuen Niveau schon mehr als ordentlich behaupten und wird diesen positiven Eindruck auch auf dem Hallenboden bestätigen wollen. Nominell gehört den B-Ligisten TuS Hackenbroich und SuS Gohr also die vorsichtige Außenseiterrolle für die zwei Halbfinal-Tickets.

____

____

____

