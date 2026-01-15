Halle Neuss live: Der SC Kapellen greift ins Geschehen ein

Mit dem SV Uedesheim, Germania Grefrath, der SVG Neuss-Weissenberg und der Holzheimer SG stehen seit Mittwochabend vier Teilnehmer für die Endrunde der Neusser Hallenkreismeisterschaft am Sonntag fest. Am Donnerstag und Freitag werden nun je zwei weitere Mannschaften gesucht, die noch eine Chance auf den Titel haben. Am Donnerstag greift zunächst der SC Kapellen-Erft in Staffel 4 ins Geschehen ein.

Kapellen haushoher Favorit in Gruppe 8

In Gruppe 8 hat es der Landesliga-Vertreter mit je einem A-, B- und C-Ligisten zu tun. Auf dem Papier dürften der FC Sportfreunde Delhoven der ärgste Rivale sein, in der Tabelle des Kreisoberhauses auf Platz zehn beheimatet. Der SSV Delrath spielt in der Kreisliga B als Tabellenführer der Gruppe 1 um den Aufstieg, während die DJK Eintracht Hoeningen in Gruppe 1 der Kreisliga C an der Tabellenspitze steht. Hinter dem Favoriten könnte also doch im Kampf um den zweiten Halbfinalplatz eine Menge möglich sein.

Grevenbroicher Derby

In Gruppe 7 kommt es derweil zu einem echten Derby-Klassiker, treffen mit dem TuS Grevenbroich und dem 1. FC Grevenbroich-Süd doch alte Rivalen aufeinander. Allerdings spielt Süd in der erweiterten Spitzengruppe der Bezirksliga eine gute Rolle, während der TuS in der unteren Tabellenhälfte der Kreisliga A so seine Schwierigkeiten hat. Ist das in der Halle von Belang? Mit dem Polizei SV Neuss mischt zudem noch ein Team aus der erweiterten Spitzengruppe der Kreisliga B, Gruppe 2 mit. Und als viertes Team ist C-Ligist TJ Dormagen noch mit von der Partie. Es bleibt also abzuwarten, ob eines dieser Teams den doppelten Grevenbroicher Einzug ins Halbfinale verhindern kann.