Halle Neuss live: Der SC Kapellen greift ins Geschehen ein

Mit dem SV Uedesheim, Germania Grefrath, der SVG Neuss-Weissenberg und der Holzheimer SG stehen seit Mittwochabend vier Teilnehmer für die Endrunde der Neusser Hallenkreismeisterschaft am Sonntag fest. Am Donnerstag und Freitag werden nun je zwei weitere Mannschaften gesucht, die noch eine Chance auf den Titel haben. Am Donnerstag greift zunächst der SC Kapellen-Erft in Staffel 4 ins Geschehen ein.
In Gruppe 8 hat es der Landesliga-Vertreter mit je einem A-, B- und C-Ligisten zu tun. Auf dem Papier dürften der FC Sportfreunde Delhoven der ärgste Rivale sein, in der Tabelle des Kreisoberhauses auf Platz zehn beheimatet. Der SSV Delrath spielt in der Kreisliga B als Tabellenführer der Gruppe 1 um den Aufstieg, während die DJK Eintracht Hoeningen in Gruppe 1 der Kreisliga C an der Tabellenspitze steht. Hinter dem Favoriten könnte also doch im Kampf um den zweiten Halbfinalplatz eine Menge möglich sein.
In Gruppe 7 kommt es derweil zu einem echten Derby-Klassiker, treffen mit dem TuS Grevenbroich und dem 1. FC Grevenbroich-Süd doch alte Rivalen aufeinander. Allerdings spielt Süd in der erweiterten Spitzengruppe der Bezirksliga eine gute Rolle, während der TuS in der unteren Tabellenhälfte der Kreisliga A so seine Schwierigkeiten hat. Ist das in der Halle von Belang? Mit dem Polizei SV Neuss mischt zudem noch ein Team aus der erweiterten Spitzengruppe der Kreisliga B, Gruppe 2 mit. Und als viertes Team ist C-Ligist TJ Dormagen noch mit von der Partie. Es bleibt also abzuwarten, ob eines dieser Teams den doppelten Grevenbroicher Einzug ins Halbfinale verhindern kann.
Wie an allen Turniertagen findet ihr auch in dieser Gruppe wieder das volle FuPa-Paket. Ihr könnt den Turniertag direkt über die Liveticker verfolgen. Von dort aus könnt ihr auch bequem die Höhepunkte bei FuPa.tv oder wahlweise auch gleich den Livestream auf dem YouTube-Kanal von FuPa Niederrhein erreichen. Den Kanal abonniert ihr am besten auch gleich, um jetzt und in Zukunft keine spannenden Übertragungen mehr zu verpassen. Im Nachgang runden Berichte und Fotos unsere Turnierbegleitung ab.
