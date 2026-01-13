Im Finale setzte sich Germania Grefrath gegen Novesia Neuss durch. – Foto: Sascha Köppen

Halle Neuss: Germania Grefrath stürmt in die Endrunde Bei der Neusser Hellenkreismeisterschaft steht der zweite Teilnehmer für die Endrunde am Sonntag fest. Die übrigen sechs Teams werden von Mittwoch bis Freitag ermittelt - alles live zu sehen bei FuPa.

Der SV Germania Grefrath hat sich am Dienstagabend als zweites Team für die Endrunde der Neusser Hallenkreismeisterschaft qualifiziert. Im Finale setzte sich der Spitzenreiter der Neusser Kreisliga A im Liga-Duell mit 3:1 gegen die DJK Novesia Neuss mit 3:1 durch. In der Gruppenphase der Staffel 2 war der Auftritt dabei äußerst souverän, es gab jedoch einen echten Schreckmoment.

Zwei Teams mit makelloser Vorrunde Durch die Vorrunde kamen die Grefrather von Trainer Jörg Gartz ohne Fehl und Tadel, gewannen alle drei Spiele. 3:1 gegen Germania Hoisten, 4:2 im A-Liga-Topduell gegen die Sportfreunde Vorst und abschließend 5:2 gegen die SG Grimlinghausen/Norf. Dahinter blieb dann Vorst auf dem Weg ins Halbfinale fast auf der Strecke, kam aber im letzten Gruppenspiel, das turbulent und unterhaltsam war, zum einem 5:5 gegen die DJK Hoisten und holte genau den Punkt, der für das Halbfinale nötig war. In Gruppe 3 setzten sich derweil nicht die beiden A-Ligisten durch. Die DJK Novesia siegte hier wie Grefrath dreimal und wurde Gruppensieger (2:1 gegen Weckhoven, 4:3 gegen Glehn, 4:0 gegen die SG Frimmersdorf/Neurath), doch der SV Glehn war es hier, der das Halbfinale verpasste. Der BV Weckhoven siegte im letzten Gruppenspiel 2:1 gegen die Glehner und wurde so mit vier Zählern Zweiter in der Gruppe.