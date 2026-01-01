Halle Mülheim live: Endrunde am Samstag - Ticker & Ergebnisse

Hallenstadtmeisterschaft Mülheim: Der MWB-Cup wird am Samstag in der Endrunde ausgespielt. Alle Spiele, Ticker und Ergebnisse gibt es auf FuPa. Klickt euch durch!
Gruppe 1
Sa., 03.01.26 14:00 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - Dümptener TV
Gruppe 2
Sa., 03.01.26 14:20 Uhr Mülheimer FC 97 - TuSpo Saarn 1908
Gruppe 1
Sa., 03.01.26 14:40 Uhr VfB Speldorf - Fatihspor Mülheim
Gruppe 2
Sa., 03.01.26 15:00 Uhr SC Croatia Mülheim - SV Heißen
Gruppe 1
Sa., 03.01.26 15:20 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - VfB Speldorf
Gruppe 2
Sa., 03.01.26 15:40 Uhr Mülheimer FC 97 - SC Croatia Mülheim
Gruppe 1
Sa., 03.01.26 16:00 Uhr Dümptener TV - Fatihspor Mülheim
Gruppe 2
Sa., 03.01.26 16:20 Uhr TuSpo Saarn 1908 - SV Heißen
Gruppe 1
Sa., 03.01.26 16:40 Uhr Fatihspor Mülheim - DJK Blau-Weiß Mintard
Gruppe 2
Sa., 03.01.26 17:00 Uhr SV Heißen - Mülheimer FC 97
Gruppe 1
Sa., 03.01.26 17:20 Uhr Dümptener TV - VfB Speldorf
Gruppe 2
Sa., 03.01.26 17:40 Uhr TuSpo Saarn 1908 - SC Croatia Mülheim
Halbfinale
Sa., 03.01.26 18:15 Uhr -
Sa., 03.01.26 18:35 Uhr -
Spiel um Platz 3
Sa., 03.01.26 19:00 Uhr -
Finale
Sa., 03.01.26 19:15 Uhr -
