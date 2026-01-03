Halle Mülheim live: BW Mintard gewinnt das Finale gegen Croatia

Hallenstadtmeisterschaft Mülheim: Der MWB-Cup ging am Samstag klar an Blau-Weißm Mintard. Der ausführliche Bericht folgt.
Gruppe 1
Sa., 03.01.26 14:00 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - Dümptener TV 5:0
Gruppe 2
Sa., 03.01.26 14:20 Uhr Mülheimer FC 97 - TuSpo Saarn 1908 1:2
Gruppe 1
Sa., 03.01.26 14:40 Uhr VfB Speldorf - Fatihspor Mülheim 2:1
Gruppe 2
Sa., 03.01.26 15:00 Uhr SC Croatia Mülheim - SV Heißen 2:1
Gruppe 1
Sa., 03.01.26 15:20 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - VfB Speldorf 0:2
Gruppe 2
Sa., 03.01.26 15:40 Uhr Mülheimer FC 97 - SC Croatia Mülheim 1:1
Gruppe 1
Sa., 03.01.26 16:00 Uhr Dümptener TV - Fatihspor Mülheim 2:7
Gruppe 2
Sa., 03.01.26 16:20 Uhr TuSpo Saarn 1908 - SV Heißen 4:3
Gruppe 1
Sa., 03.01.26 16:40 Uhr Fatihspor Mülheim - DJK Blau-Weiß Mintard 1:2
Gruppe 2
Sa., 03.01.26 17:00 Uhr SV Heißen - Mülheimer FC 97 2:4
Gruppe 1
Sa., 03.01.26 17:20 Uhr Dümptener TV - VfB Speldorf 2:9
Gruppe 2
Sa., 03.01.26 17:40 Uhr TuSpo Saarn 1908 - SC Croatia Mülheim 2:2
Halbfinale
Sa., 03.01.26 18:15 Uhr VfB Speldorf - SC Croatia Mülheim 8:9
Sa., 03.01.26 18:35 Uhr TuSpo Saarn 1908 - DJK Blau-Weiß Mintard 2:4
Spiel um Platz 3
Sa., 03.01.26 19:00 Uhr VfB Speldorf - TuSpo Saarn 1908 4:2
Finale
Sa., 03.01.26 19:20 Uhr SC Croatia Mülheim - DJK Blau-Weiß Mintard 0:5
