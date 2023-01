Halle Mülheim: 1.FC Mülheim ist neuer Stadtmeister Hallenstadtmeisterschaft Mülheim: Der Budenzauber hat mit dem 1. FC Mülheim einen neuen Champion, auf den Rängen gab es derweil unschöne Szenen.

Der Weg ins das Finale war für beide Mannschaften indes kein leichter. Dennoch setzten sich die beiden Finalisten letztlich souverän durch und avancierten zum Favoriten-Schreck. In der Zwischenrunde standen sich beide noch in der selben Gruppe gegenüber - da konnte Fatihspor das Duell mit 5:2 für sich entscheiden. Nicht gereicht hat es hingegen für den VfB Speldorf und den Mülheimer FC, die ebenfalls in dieser Gruppe um den Einzug ins Halbfinale kämpften. Aus der Gruppe A qualifizierten sich dafür der Mülheimer SV und die DJK Blau-Weiß Mintard. In der Runde der besten Vier war dann aber Schluss.

"Ich habe in der Zwischenrunde gemerkt, dass was möglich ist. Wenn du aus so einer Gruppe rauskommst, ist alles möglich", sagte Fatihspor-Coach Erkan Aydin in der WAZ. Zum ganz großen Coup hat es für den A-Ligisten am Ende dann aber nicht gereicht. Glücklich äußerte sich hingegen Ergin Yeter, Trainer des Turniersiegers 1. FC: "Spielerisch muss ich meiner Mannschaft nichts mehr beibringen. Wenn sich meine Mannschaft hundertprozentig konzentriert, dann können wir jeden schlagen." Was dann folgte war eine ausgelassene Siegesfeier.

Im Endspiel sah es lange Zeit nach Fatihspor als Sieger aus. Zwar brachte Siminenko den 1. FC nach vier Minuten in Front, doch der Ausgleich durch Mervan Aydin ließ keine 120 Sekunden auf sich warten. Ein weiterer Treffer von Siminenko sorgte wieder für einen Vorteil für die Styrumer. Dann jedoch kippte das Momentum. Nach Toren von Aydin (11.) und Dogan Celik (15.) sah es zunächst so aus, als könnte Fatihspor das Duell für sich entscheiden. Erst in den letzten Sekunden der Partie gelang Blerim Hysenlekaj der Ausgleich, den Siminenko 15 Sekunden vor dem Ende des Spiel in ein 4:3 umwandelte und den 1. FC Mülheim jubeln ließ.