Halle Moers live: So läuft der Final-Sonntag! GSV Moers scheitert

Hallo Moers live: Nach der Vorrunde steigt das Viertelfinale Gruppe A

So., 04.01.26 11:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - MSV Moers 1:4



Gruppe B

So., 04.01.26 11:34 Uhr SV Schwafheim - FC Rot-Weiß Moers 8:0



Gruppe A

So., 04.01.26 11:53 Uhr FC Niederrhein Soccer - FC Mattheck Moers 1:3



Gruppe B

So., 04.01.26 12:12 Uhr TV Asberg - SV Scherpenberg 0:5



Gruppe A

So., 04.01.26 12:31 Uhr SC Rheinkamp - GSV Moers 1:4



Gruppe B

So., 04.01.26 12:50 Uhr VfL Repelen - TV Kapellen 3:2



Gruppe A

So., 04.01.26 13:09 Uhr FC Niederrhein Soccer - MSV Moers 1:3



Gruppe B

So., 04.01.26 13:28 Uhr TV Asberg - FC Rot-Weiß Moers 4:1



Gruppe A

So., 04.01.26 13:47 Uhr GSV Moers - FC Moers-Meerfeld 1:3



Gruppe B

So., 04.01.26 14:06 Uhr TV Kapellen - SV Schwafheim 1:3



Gruppe A

So., 04.01.26 14:25 Uhr FC Mattheck Moers - SC Rheinkamp 5:0



Gruppe B

So., 04.01.26 14:44 Uhr SV Scherpenberg - VfL Repelen 2:2

Ausgeschieden aus Gruppe A: GSV Moers, SC Rheinkamp

Ausgeschieden aus Gruppe B: Rot-Weiß Moers, TV Kapellen



Viertelfinale

So., 04.01.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Scherpenberg

So., 04.01.26 15:32 Uhr FC Niederrhein Soccer - VfL Repelen

So., 04.01.26 15:49 Uhr FC Mattheck Moers - TV Asberg

So., 04.01.26 16:06 Uhr MSV Moers - SV Schwafheim



Halbfinale

So., 04.01.26 16:23 Uhr -

So., 04.01.26 16:40 Uhr -



Spiel um Platz 3

So., 04.01.26 17:00 Uhr -



Finale

So., 04.01.26 17:20 Uhr - Halle Moers: Samstag nur Vorrunde - das sind die Ergebnisse