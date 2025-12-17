Halle Mönchengladbach: Alle Spiele, alle Termine - die große Übersicht

Die Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach präsentiert von der Sparkasse beginnt am Wochenende - und FuPa zeigt euch kurz und kompakt alle Spiele und Termine in der Übersicht. Natürlich gibt es wieder alle Turniertage komplett live - im Stream, im Ticker und auf FuPa.tv!
Gruppe 1
So., 21.12.25 18:00 Uhr Polizei SV Mönchengladbach - SV Wickrathberg
So., 21.12.25 18:17 Uhr BW Meer - MSV Mönchengladbach
So., 21.12.25 18:34 Uhr SC Rheindahlen - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 21.12.25 18:51 Uhr MSV Mönchengladbach - SV Wickrathberg
So., 21.12.25 19:08 Uhr SC Rheindahlen - BW Meer
So., 21.12.25 19:25 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - Polizei SV Mönchengladbach
So., 21.12.25 19:42 Uhr SC Rheindahlen - MSV Mönchengladbach
So., 21.12.25 19:59 Uhr BW Meer - Polizei SV Mönchengladbach
So., 21.12.25 20:16 Uhr SV Wickrathberg - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 21.12.25 20:33 Uhr Polizei SV Mönchengladbach - SC Rheindahlen
So., 21.12.25 20:50 Uhr BW Meer - SV Wickrathberg
So., 21.12.25 21:07 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - MSV Mönchengladbach
So., 21.12.25 21:24 Uhr SV Wickrathberg - SC Rheindahlen
So., 21.12.25 21:41 Uhr MSV Mönchengladbach - Polizei SV Mönchengladbach
So., 21.12.25 21:58 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - BW Meer
Gruppe 2
Mo., 22.12.25 19:00 Uhr Eintracht Gladbach - FF Mönchengladbach 07
Mo., 22.12.25 19:17 Uhr SV Rot-Weiß Hockstein - SV Schelsen
Mo., 22.12.25 19:34 Uhr TuS Wickrath - FF Mönchengladbach 07
Mo., 22.12.25 19:51 Uhr Eintracht Gladbach - SV Rot-Weiß Hockstein
Mo., 22.12.25 20:08 Uhr SV Schelsen - TuS Wickrath
Mo., 22.12.25 20:25 Uhr FF Mönchengladbach 07 - SV Rot-Weiß Hockstein
Mo., 22.12.25 20:42 Uhr SV Schelsen - Eintracht Gladbach
Mo., 22.12.25 20:59 Uhr SV Rot-Weiß Hockstein - TuS Wickrath
Mo., 22.12.25 21:16 Uhr FF Mönchengladbach 07 - SV Schelsen
Mo., 22.12.25 21:33 Uhr TuS Wickrath - Eintracht Gladbach
Gruppe 3
Sa., 27.12.25 13:30 Uhr DJK Hehn - KFC Welate Roj Mönchengladbach
Sa., 27.12.25 13:47 Uhr Rheydter SV - SC Hardt
Sa., 27.12.25 14:04 Uhr Sportfreunde Neuwerk - KFC Welate Roj Mönchengladbach
Sa., 27.12.25 14:21 Uhr DJK Hehn - Rheydter SV
Sa., 27.12.25 14:38 Uhr SC Hardt - Sportfreunde Neuwerk
Sa., 27.12.25 14:55 Uhr KFC Welate Roj Mönchengladbach - Rheydter SV
Sa., 27.12.25 15:12 Uhr SC Hardt - DJK Hehn
Sa., 27.12.25 15:29 Uhr Rheydter SV - Sportfreunde Neuwerk
Sa., 27.12.25 15:46 Uhr KFC Welate Roj Mönchengladbach - SC Hardt
Sa., 27.12.25 16:03 Uhr Sportfreunde Neuwerk - DJK Hehn
Gruppe 4
Sa., 27.12.25 19:00 Uhr DJK/VfL Giesenkirchen - Fortuna Mönchengladbach
Sa., 27.12.25 19:17 Uhr SC Broich-Peel - SV 08 Rheydt II
Sa., 27.12.25 19:34 Uhr Victoria Mennrath - Fortuna Mönchengladbach
Sa., 27.12.25 19:51 Uhr DJK/VfL Giesenkirchen - SC Broich-Peel
Sa., 27.12.25 20:08 Uhr SV 08 Rheydt II - Victoria Mennrath
Sa., 27.12.25 20:25 Uhr Fortuna Mönchengladbach - SC Broich-Peel
Sa., 27.12.25 20:42 Uhr SV 08 Rheydt II - DJK/VfL Giesenkirchen
Sa., 27.12.25 20:59 Uhr SC Broich-Peel - Victoria Mennrath
Sa., 27.12.25 21:16 Uhr Fortuna Mönchengladbach - SV 08 Rheydt II
Sa., 27.12.25 21:33 Uhr Victoria Mennrath - DJK/VfL Giesenkirchen
Gruppe 5
So., 28.12.25 13:30 Uhr FC Blau-Weiß Wickrathhahn - BV Grün-Weiß Holt
So., 28.12.25 13:47 Uhr Red Stars Mönchengladbach - SV Lürrip
So., 28.12.25 14:04 Uhr 1. FC Mönchengladbach - BV Grün-Weiß Holt
So., 28.12.25 14:21 Uhr FC Blau-Weiß Wickrathhahn - Red Stars Mönchengladbach
So., 28.12.25 14:38 Uhr SV Lürrip - 1. FC Mönchengladbach
So., 28.12.25 14:55 Uhr BV Grün-Weiß Holt - Red Stars Mönchengladbach
So., 28.12.25 15:12 Uhr SV Lürrip - FC Blau-Weiß Wickrathhahn
So., 28.12.25 15:29 Uhr Red Stars Mönchengladbach - 1. FC Mönchengladbach
So., 28.12.25 15:46 Uhr BV Grün-Weiß Holt - SV Lürrip
So., 28.12.25 16:03 Uhr 1. FC Mönchengladbach - FC Blau-Weiß Wickrathhahn
Gruppe 6
So., 28.12.25 19:00 Uhr Germania Geistenbeck - FC Eintracht Güdderath
So., 28.12.25 19:17 Uhr Rot-Weiß Venn - SC Viktoria 04 Rheydt
So., 28.12.25 19:34 Uhr SpVg Odenkirchen - FC Eintracht Güdderath
So., 28.12.25 19:51 Uhr Germania Geistenbeck - Rot-Weiß Venn
So., 28.12.25 20:08 Uhr SC Viktoria 04 Rheydt - SpVg Odenkirchen
So., 28.12.25 20:25 Uhr FC Eintracht Güdderath - Rot-Weiß Venn
So., 28.12.25 20:42 Uhr SC Viktoria 04 Rheydt - Germania Geistenbeck
So., 28.12.25 20:59 Uhr Rot-Weiß Venn - SpVg Odenkirchen
So., 28.12.25 21:16 Uhr FC Eintracht Güdderath - SC Viktoria 04 Rheydt
So., 28.12.25 21:33 Uhr SpVg Odenkirchen - Germania Geistenbeck
Gruppe Z1
Di., 30.12.25 18:30 Uhr -
Di., 30.12.25 18:47 Uhr -
Di., 30.12.25 19:04 Uhr -
Di., 30.12.25 19:21 Uhr -
Di., 30.12.25 19:38 Uhr -
Di., 30.12.25 19:55 Uhr -
Di., 30.12.25 20:12 Uhr -
Di., 30.12.25 20:29 Uhr -
Di., 30.12.25 20:46 Uhr -
Di., 30.12.25 21:03 Uhr -
Di., 30.12.25 21:20 Uhr -
Di., 30.12.25 21:37 Uhr -
Di., 30.12.25 21:54 Uhr -
Di., 30.12.25 22:11 Uhr -
Di., 30.12.25 22:28 Uhr -
Gruppe A
Sa., 03.01.26 16:00 Uhr -
Sa., 03.01.26 16:17 Uhr -
Gruppe B
Sa., 03.01.26 16:34 Uhr -
Sa., 03.01.26 16:51 Uhr -
Gruppe A
Sa., 03.01.26 17:08 Uhr -
Sa., 03.01.26 17:25 Uhr -
Gruppe B
Sa., 03.01.26 17:42 Uhr -
Sa., 03.01.26 17:59 Uhr -
Gruppe A
Sa., 03.01.26 18:16 Uhr -
Sa., 03.01.26 18:33 Uhr -
Gruppe B
Sa., 03.01.26 18:50 Uhr -
Sa., 03.01.26 19:07 Uhr -
Halbfinale
Sa., 03.01.26 19:36 Uhr -
Sa., 03.01.26 19:53 Uhr -
Spiel um Platz 3
Sa., 03.01.26 20:15 Uhr -
Finale
Sa., 03.01.26 20:27 Uhr -
