Halle MG: Victoria Mennrath spielt sich "unter dem Radar" zum Titel

Am Ende eines langen Tages stand in der Jahnhalle wieder das, was immer nach dem Finale, der Siegerehrung und den Interviews ansteht. Die Halle wird blitzblank geputzt, die Banden und alles andere, was zur Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach gehört, wird abgebaut. Und doch war diesmal alles anders - nicht nur deshalb, weil es um 22.30 gut eine Stunde später war als geplant.

Denn die Endrunde am Samstag war rund eine Stunde unterbrochen, weil es in der Partie zwischen dem Polizei SV und Türkiyemspor zu einem handgreiflichen Disput auf der Tribüne kam, der letztlich auch auf das Spielfeld schwappte. Schiedsrichter Ümit Göksu nutzte die Gelegenheit, um das Stopp-Konzept einzusetzen und die Mannschaften eine Weile vom Feld zu nehmen. Offenbar, so hatte es den Anschein, ging es dann im Kabinengang noch weiter. Letztlich wollte Mennrath nicht mehr weiterspielen, wenn der PSV und Türkiyemspor im Turnier bleiben. Andere Teams schlossen sich zunächst an, nach einer Besprechung der Verantwortlichen aller Teams zog sich aber nur Blau-Weiß Wickrathhahn aus dem Turnier zurück. Ein Vorgang, auf den sicher insgesamt alle Mannschaften lieber verzichtet hätten. Und was wirklich im Detail passiert ist, wird wohl in den kommenden Tagen noch ein Thema werden.

Rheydter SV überzeugt in der Gruppenphase

Rein sportlich hatte in der Gruppenphase der Rheydter SV wie in der Vorrunde den stärksten Eindruck hinterlassen, sollte am Ende aber dennoch nicht mit dem Pokal nach Hause gehen. Im Halbfinale gegen Victoria Mennrath, dass sich von Spiel zu Spiel steigerte, kamen die Rheydter zwar durch Durukan Celik und Mats Schleszies zweimal zum Anschluss, aber bei Gegentreffern von Wadim Kuliew (2) und Noah Kubawitz nicht mehr zum Ausgleich. Noch dramatischer verlief das zweite Halbfinale, in dem sich die Bezirksligisten SpVg Odenkirchen und TuS Wickrath gegenüberstanden. In der regulären Spielzeit brachte Niek Mäder den TuS in Führung, der starke Robin Wolf glich für die Odenkirchener aus. So ging es in die Verlängerung, die eher taktisch verlief. Das Neunmeterschießen musste die Entscheidung bringen, und hier gewannen die Odenkirchener letztlich mit 3:2, zogen so ins Finale ein. Nach dem Treffer von Andrej Ferderer zum 4:3 gab es nur noch drei Fehlversuche.

Im Finale machten die Mennrather dann ihr bestes Spiel, siegten mit 6:4 gegen die Odenkirchener und entthronten so den Titelverteidiger. In vier Jahren haben die Mennrather damit dreimal den Titel gewonnen. Robin Wolf traf im Endspiel für die Odenkirchener doppelt, auf Seiten des neuen Titelträgers gelang das Johannes Minkiti.

Die Wickrathhahner blieben in ihren beiden absolvierten Partien ohne Punkt und Tor, die Sportfreunde Neuwerk kamen auch nur durch den Nichtantritt der Hahner im letzten Spiel zu drei Zählern. In Gruppe B scheiterte Türkiyemspor knapp mit vier Zählern an Odenkirchen und Mennrath mit je fünf Punkten. Nur zu einem Zähler kam nach starkem Beginn der Polizei SV.

Mennrather fühlten sich besonders motiviert

Nach dem Finale bekundeten einige Mennrather Spieler, sich bis zur Endrunde medial etwas unterbewertet gefühlt zu haben, was durchaus als Motivationsspritze gedient habe. Wie sowas im Fußball eben manchmal so läuft...

Wir waren für Euch auch unterwegs, um Euch nach dem Turnier ein "Behind the Scenes"-Video präsentieren zu können, bei dem ihr Eindrücke und Winkel der Jahnhalle sehen werdet, die ihr sicherlich so noch nie gesehen habt. Freut Euch schon jetzt darauf und verpasst das auf keinen Fall!

