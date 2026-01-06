Halle MG: Tumulte, Einblicke, Jubel - Hinter den Kulissen (Video)

Die Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach hatte bei ihrer 41. Auflage alles zu bieten, was so zu einem Hallenturnier gehören kann. Die schönen Momente wie Tore, Jubel und auch Überraschungen, wie etwa das Erreichen der Endrunde von Blau-Weiß Wickrathhahn, am Finaltag dann aber auch unschöne Szenen auf der Tribüne, die eine Unterbrechung des Turniers zur Folge hatten. Wir haben Euch jede einzelne Minute des Männer-Wettbewerbes im Stream gezeigt - und möchten an dieser Stelle einmal Danke sagen, dass ihr so zahlreich mit dabei wart.
Als Dank dafür gibt es nun für Euch noch einen kleinen Nachschlag: Wir waren am Finaltag für Euch hinter den Kulissen unterwegs, zeigen Euch Winkel der Jahnhalle, die ihr garantiert noch nie gesehen habt. Wir haben für Euch mit Menschen gesprochen, die dieses Turnier so besonders machen, ihr seid bei der Regelschulung für die Trainer eine halbe Stunde vor Turnierbeginn dabei und ihr erfahrt auch, wer im Keller der Jahnhalle untergebracht war, weil es oben nur sechs Kabinen in der Jahnhalle gibt, aber acht Mannschaften am Finaltag noch um den Titel spielen.
Zu sehen sind aber auch die bedauerlichen Szenen, als das Turnier für eine Stunde unterbrochen wurde, und dazu äußert sich mit Hans Wilhelm Reiners auch der Vorsitzende des Stadtsportbundes. Hierbei ist der Ton suboptimal, was wir zu entschuldigen bitten, was sich aber im Nachgang nicht mehr ändern ließ. Das werden wir in Zukunft für Euch noch besser machen.
Zunächst einmal wünschen wir Euch aber viel Spaß bei den Einblicken in unbekanntes Terrain, bedanken uns auch noch einmal bei der Stadtsparkasse Mönchengladbach für die Unterstützung bei diesem grandiosen Turnier und geben Euch den Ratschlag, unseren YouTube-Kanal noch zu abonnieren, damit ihr auch ja nichts von dem verpasst, was FuPa nicht nur in dieser Hallensaison noch für Euch bereithält. Stay tuned!
