Halle MG: Tumulte, Einblicke, Jubel - Hinter den Kulissen (Video)

Was läuft hinter den Kulissen der Jahnhalle ab? Der Film gewährt Euch ein paar Einblicke. – Foto: Markus Verwimp

Die Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach hatte bei ihrer 41. Auflage alles zu bieten, was so zu einem Hallenturnier gehören kann. Die schönen Momente wie Tore, Jubel und auch Überraschungen, wie etwa das Erreichen der Endrunde von Blau-Weiß Wickrathhahn, am Finaltag dann aber auch unschöne Szenen auf der Tribüne, die eine Unterbrechung des Turniers zur Folge hatten. Wir haben Euch jede einzelne Minute des Männer-Wettbewerbes im Stream gezeigt - und möchten an dieser Stelle einmal Danke sagen, dass ihr so zahlreich mit dabei wart.

Seltene Einblicke Als Dank dafür gibt es nun für Euch noch einen kleinen Nachschlag: Wir waren am Finaltag für Euch hinter den Kulissen unterwegs, zeigen Euch Winkel der Jahnhalle, die ihr garantiert noch nie gesehen habt. Wir haben für Euch mit Menschen gesprochen, die dieses Turnier so besonders machen, ihr seid bei der Regelschulung für die Trainer eine halbe Stunde vor Turnierbeginn dabei und ihr erfahrt auch, wer im Keller der Jahnhalle untergebracht war, weil es oben nur sechs Kabinen in der Jahnhalle gibt, aber acht Mannschaften am Finaltag noch um den Titel spielen.