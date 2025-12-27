Halle MG: Sportfreunde Neuwerk müssen den Rheydter SV in Schach halten

In Gruppe 3 treffen zu Beginn des ersten Doppelspieltages der Mönchengladbacher Hallenstadtmeisterschaft zwei Mannschaften aufeinander, die in der Hinrunde in ihren Ligen ziemlich vom Erfolg verwöhnt waren. Denn die Sportfreunde Neuwerk sind ihrerseits in der Bezirksliga ein heißer Aufstiegskandidat, und das gilt eine Spielklasse tiefer auch für den Rheydter SV.

Es stellt sich also die klassische Frage, ob die eine Spielklasse bei zwei selbstbewusst zu vermutenden Teams wirklich so ins Gewicht fällt. Aber für die Neuwerker von Trainer Dony Karaca spricht zudem, dass sie in den vergangenen Jahren in der Halle stark auftrumpften, im Vorjahr erst im Finale dem Stadtmeister Odenkirchen 1:3 unterlagen. „Alle Spieler, die fit und gut drauf sind, lassen wir natürlich auch spielen. Zwar geht die Meisterschaft irgendwo vor, aber ich setzte alle Spieler ein, die Lust darauf haben“, erklärt der Coach und stellt klar, dass nicht über Gebühr Spieler geschont werden. Das Ziel kann nur das Erreichen der Endrunde sein, alles danach ist für Karaca Bonus. „Der Rheydter SV hat allerdings auch eine gute Truppe, das wird schon ein Zweikampf werden.“

Auch Gerguri will in die Endrunde

Leicht wird der „Spö“ es den Neuwerkern sicher nicht machen wollen, der direkte Vergleich wird das achte von zehn Spielen des Abends sein. „Seitdem ich hier Trainer bin, haben wir es zweimal zur Zwischenrunde geschafft, im dritten Jahr ist mein persönliches Ziel es, endlich mal die Endrunde zu erreichen. Danach ist alles möglich, vieles hängt dann von der Tagesform ab“, sagt der Rheydter Coach Arian Gerguri, der neben der starken Performance in der Liga mit seinem Team auch im Finale des Kreispokals steht – gegen die Sportfreunde Neuwerk. „In unserer Gruppe sehe ich Neuwerk als Favoriten, aber auch den SC Hardt darf man nicht unterschätzen.“ Nicht nur die Hardter als B-Ligist mischen mit, sondern auch A-Ligist DJK Hehn, der in der Liga allerdings nicht ganz problemfrei ist. Mit dem KFC Welate Roj komplettiert ein Team die Gruppe, das in der Kreisliga B aktuell in den unteren Gefilden zu finden ist – ein Mitmischen um die vorderen Plätze käme hier überraschend. „Jeder Verein kann vier bis acht starke Hallenspieler stellen – das macht das Turnier besonders spannend“, gibt Gerguri allerdings zu bedenken.

FuPa-Prognose: Die Sportfreunde Neuwerk sollten nicht aufzuhalten sein, wenn überhaupt, dann nur vom Rheydter SV. Der sollte allerdings zumindest den zweiten Platz fest im Visier haben – und ist dann ein heißer Kandidat in der Zwischenrunde.

