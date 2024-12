Die Jahnhalle wwird auch zur Endrunde wieder aus den Nähten platzen. – Foto: Sascha Köppen

Halle MG: So kommt ihr an ein Endrundenticket Der Stadtsportbund Mönchengladbach hat die Vergabe der begehrten Eintrittskarten für die Endrunde am 4. Januar neu aufgestellt. Die langen Schlangen vor der Halle soll es nun nicht mehr geben.

Bislang war es in der Regel so, dass sich vor der Jahnhalle in Mönchengladbach eine lange Schlange gebildet hat, wenn der Vorverkauf für die Endrunden-Tickets anstand. Das soll nun der Vergangenheit angehören - und ein wenig ist nun Glück an die Stelle der Geduld gerückt, da bislang stundenlanges Ausharren zum Erfolg führte. Nun soll es gerechter zugehen.

Tickets werden verlost, Bewerbung online Für ein Ticket ist es nun also erforderlich, sich auf die Seite des Stadtsportbundes zu begeben, wo man sich dann online für ein Ticket bewerben kann.

>>> Hier geht es direkt zum Bewerbungsformular Das Portal ist bis zur Zwischenrunde, also bis zum 2. Januar, geöffnet, so lange ist die Bewerbung um die Tickets also noch möglich. Im Anschluss daran wird dann digital ausgelost, alle Gewinner der Tickets erhalten danach eine Bestätigungsmail, sofern ihnen Tickets zugeteilt worden sind. Diese können dann ab dem 3. Januar in der Jahnhalle erworben werden, allerdings nur unter Vorlage eine Ausweisdokuments (Personalausweis, Reisepass, Reiseausweis für Flüchtlinge. Schülerausweis für Besucher unter 16 Jahren). Es muss bei der Bewerbung auch die Ausweisnummer angegeben werden, die dann beim Ticketkauf natürlich übereinstimmen muss.