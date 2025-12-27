Halle MG: Rheydter SV und Victoria Mennrath stürmen in die Endrunde

Zumindest eine kleine Überraschung gab es am Samstagnachmittag bei Gruppe 3 der Mönchengladbacher Hallenstadtmeisterschaft in der Jahnhalle. Denn nicht der favorisierte Bezirksliga-Zweite Sportfreunde Neuwerk sicherte sich als Gruppensieger die direkte Qualifikation für die Endrunde, sondern der A-Liga-Spitzenreiter Rheydter SV, der alle vier Spiele gewann und einen bärenstarken Eindruck hinterließ.

In der Auftaktpartie hatte die Mannschaft von Trainer Arian Gerguri dabei noch ein paar Probleme gehabt, lag gegen den B-Ligisten SC Hardt zunächst noch 1:2 zurück, drehte das Spiel aber und siegte souverän mit 7:2. Es folgte ein 6:0 gegen die DJK Hehn, dann ein ebenso deutliches 7:0 gegen den KFC Welate Roj, ehe es zum finalen Vergleich mit den Neuwerkern kam, die bis dahin erst zwei Spiele absolviert hatten: ein 9:0 gegen Welate und ein 4:2 gegen den SC Hardt. Doch die Rheydter blieben auf der Siegerstraße, gewannen auch diesen Vergleich 4:0 und waren souveräner Gruppensieger. Den Neuwerkern blieb so nach einem 7:1 gegen Hehn nur Platz zwei und die Zwischenrunde. Der SC Hardt wurde letztlich Dritter vor Hehn und Welate.

Die Rheydter dürften in dieser Verfassung auch in der Endrunde eine Rolle spielen. Mit Mats Schleszies und Mo Belhamri, der absolute Spielmacher-Qualitäten unter Beweis stellte und das Zeug zu einem der besten Spieler des Turniers hat, stellten die Rheydter auch zwei der drei gruppenbesten Schützen. Neben Neuwerks Lasse Buschmann trafen beide ebenfalls sechsmal.

Mennrath wird Favoritenrolle gerecht

In Gruppe 4 am Samstagabend gelang es dann keinem Team, den Landesligisten Victoria Mennrath ernsthaft vor eine Prüfung zu stellen. Das muss allerdings, wie Mennraths Top-Akteur Noah Kubawitz anschließend betonte, auch der Anspruch eines Landesligisten sein, wenn er mit vier B-Ligisten in einer Gruppe antritt. So lautete die Bilanz nach vier Spielen für die Mennrather: zwölf Punkte, 20:4 Tore. Dahinter setzte sich im Kampf um die Zwischenrunde allerdings nicht der B-Liga-Spitzenreiter DJK/VfL Giesenkirchen durch, der mit nur einem Zähler neben Fortuna mit gleicher Bilanz enttäuschte, sondern der SC Broich-Peel, der alle drei Auftritte bis zum "Gruppenfinale" gegen die Mennrather gewann, dann dem Gruppensieger jedoch mit 0:5 unterlag. Das war natürlich ganz nach dem Geschmack des Trainerteams um Leon Rudolph und Benedikt Plum. Platz drei ging mit beachtlichen sechs Punkten an den SV 08 Rheydt.

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: