Halle MG: Neuwerk und Polizei SV weiter, das sind die Gruppen

Eines war relativ schnell klar bei der Zwischenrunde der Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach am Dienstagabend: Das erste Ticket für die Endrunde am Samstag würde an die Sportfreunde Neuwerk gehen. Die hatten zwar auch eine Niederlage gegen den B-Ligisten SC Broich-Peel zu beklagen, aber im letzten Gruppenspiel war bei bereits zwölf Zählern die Entscheidung über Ticket Nummer eins längt zugunsten des Bezirksligisten gefallen.

Dahinter jedoch gab es schon die eine oder andere Überraschung, und das hatte nicht zuletzt mit dem zweiten Bezirksligisten unter den sechs Gruppenzweiten zu tun. Der 1. FC Mönchengladbach enttäuschte auf ganzer Linie, gewann nur zum Auftakt gegen Broich-Peel und holte danach nicht einen einzigen Punkt mehr. Nach der abschließenden 3:5-Niederlage gegen Rot-Weiß Venn, das bis dahin noch punktlos war, trennten den FC letztlich nur ein paar Tore vom letzten Tabellenplatz.

In die Pole Position für Platz zwei brachte sich so schon früh der Polizei SV, der mit Siegen gegen die B-Ligisten Venn und Broich-Peel begann, danach auch den 1. FC besiegte, gegen die Neuwerker dann knapp mit 1:2 verlor. Damit war aber vor dem letzten Spiel des Abends, das erst nach 23 Uhr endete, noch nichts entschieden. Denn Furious Futsal, das bis dahin sechs Punkte auf dem Konto hatte, hätte mit einem Sieg noch an den Polizeilern vorbeiziehen können. Und das Spiel verlief dramatisch, wie schon beim knappen PSV-Sieg gegen den FC die Halle kurz vor dem Kochen war. Diesmal jedoch sollten 15 Minuten lang keine Tore fallen, mehrfach hielten die Fans jedoch die Luft an. So landete der SC Broich-Peel am Ende als Dritter hinter dem PSV, Furious blieb nur Platz vier. Ein einziger Treffer hätte die Futsaler dabei auf Platz zwei gespült.