Halle MG: Marc Trostel im Sieger-Interview - kein Masters für Mennrath Victoria Mennrath nahm am Samstag zum dritten Mal in vier Jahren den Siegerpokal der Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach mit nach Hause. Das sagte Trainer Marc Trostel, für den das eine Premiere war, nach dem Triumph.

Nach dem Finalsieg bei der Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach am Samstagabend äußerten Spieler von Victoria Mennrath, es habe sich für sie ein wenig so angefühlt, als seien sie medial diesmal im Kampf um den Turniersieg nicht so ganz ernstgenommen worden. Hinterfragt man sich selbst kritisch, so kann es durchaus sein, dass sich sich dieser Eindruck eingestellt haben könnte, konnte man das Leistungsvermögen doch nach vier Spielen gegen B-Ligisten, in denen die Mennrather nie an ihre Grenzen gehen mussten, doch noch nicht so richtig einschätzen. Es sei auch erwähnt: Ein Vorwurf der Spieler war das ausdrücklich nicht, eine Motivationshilfe offenbar schon.

Mennraths Trainer Marc Trostel, der den Job im vorigen Sommer von Simon Netten übernommen hat, feierte mit dem Sieg für sich eine Turnier-Premiere, gab aber auch zu verstehen, dass seine Wahrnehmung den Eindruck, den einige Spieler offenbar hatten, gar nicht so gewesen sei. Vielmehr verrät er, dass sich die Mennrather als Landesligist ihres Leistungsvermögens doch selbst durchaus bewusst waren. Zufrieden zeigte er sich im FuPa-Interview in der Jahnhalle aber besonders mit dem Umstand, dass seine Mannschaft sich im Turnierverlauf kontinuierlich gesteigert habe. "Wenn das für die Jungs am Ende der Kick war, um nochmal ein paar Prozent mehr herauszukitzeln, dann nehmen wir das gerne mit. Wir haben in der Vorrunde auch nicht so überzeugend gespielt, als dass man sagen müsste, die Mennrather werden das auf jeden Fall gewinnen." Seht hier das Interview in voller Länge, für die Abbau-Geräusche im Hintergrund entschuldigen wir uns: