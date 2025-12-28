Halle MG live: Titelverteidiger Odenkirchen will in die Endrunde

Vor einem Jahr war Trainer Simon Sommer frisch zur SpVg Odenkirchen zurückgekehrt, die erste Aufgabe war, sein Team noch vor dem Abstieg aus der Bezirksliga zu bewahren. In der Jahnhalle gelang dann der ganz große Triumph, der auch auf dem Feld etwas ausgelöst hat.

Der Ligaverbleib gelang in Entscheidungsspielen gegen den 1. FC, der sich dann später auch rettete, danach ging ein regelrechter Boom los, der die Odenkirchener voll in das Aufstiegsrennen zur Landesliga geführt hat. In dieser Gemengelage ist klar, dass das Team von der Beller Mühle nicht nur in der Gruppe Favorit ist. „Die Spieler und Anhänger freuen sich das ganze Jahr auf dieses Event und somit versteht es sich von selbst, dass wir auch bei dieser Ausgabe wieder versuchen werden, ein gutes Bild abzugeben“, erklärt Sommer und lässt keine Frage bezüglich der Ambitionen aufkommen: „In unserer Gruppe sind wir der Favorit. Dieser Rolle wollen wir auch mit einem konzentrierten Auftritt gerecht werden. Uns sollte man auch auf dem Schirm haben, wir haben Bock und freuen uns auf einen spannenden Budenzauber.“

FC Güdderath stark in der Kreisliga C - Venn Favorit auf Platz zwei

Hinter den Odenkirchenern kämpfen je zwei Teams aus der Kreisliga B und C wohl eher um Platz zwei. Gute Karten dürfte Rot-Weiß Venn haben, denn einerseits mischt das Team nach dem Abstieg aus dem Kreisoberhaus in der Kreisliga B oben mit, zum anderen sitzt mit Peter Daners ein „Hallenfuchs“ auf der Trainerbank. „Wenn wir eine adäquate Mannschaft an den Start schicken können, sollte die Zwischenrunde für uns möglich sein, auch wenn die Prioritäten im Moment andere sind“, sagt Daners. „Es ist schwierig zu sagen, wen wir mitnehmen und wie wir es angehen, weil es wie immer sehr schwierig ist, vernünftige Trainingszeiten in der Halle zu bekommen.“ Gleich das erste Spiel des Abends gegen Viktoria Rheydt könnte für Venn von großer Bedeutung sein. Die Viktoria tut sich in der Kreisliga B durchaus schwer, in der Kreisliga C ist Germania Geistenbeck zumindest wieder einigermaßen oben dabei. Großartig tritt dort allerdings mit dem FC Güdderath der zweite C-Ligist der Gruppe auf. Es wird spannend zu sehen, was das für die Halle bedeuten kann.

FuPa-Prognose: Am Gruppensieg der SpVg Odenkirchen sollte es keinen Zweifel geben, im Kampf um die Zwischenrunde und Platz zwei ist Rot-Weiß Venn sicherlich in der besten Position. Der FC Güdderath könnte am ehesten für eine Überraschung sorgen.

