Halle MG, Gruppe 6 jetzt im Livestream: Neuwerk kaum aufzuhalten

In der abschließenden Sechsergruppe der Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach sind die Sportfreunde Neuwerk der klare Favorit. Sie spielen in der Bezirksliga um den Aufstieg mit, standen im vorigen Jahr im Halbfinale und scheiterten erst in der Verlängerung am späteren Turniersieger Victoria Mennrath.

Als A-Ligist könnte Rot-Weiß Venn nominell am ehesten zumindest um Platz zwei ein Wort mitreden. Allerdings kann auch Trainer Mischa Bongarz die Chancen seines Teams aktuell nur schwer einschätzen. “Unser Kader wird sich im Winter verändern, und ich weiß das aktuell noch nicht einzuschätzen. Sportlich sind wir aktuell unterlegen, Neuwerk der haushohe Favorit und Blau-Weiß Meer hat auch eine tolle Hallentruppe. Aber ein Highlight ist das Turnier natürlich immer”, erklärt Bongarz, der in der A-Liga am Tabellenende festhängt und deshalb womöglich die Halle nicht übermäßig in den Fokus stellt. B-Ligist Blau-Weiß Meer spielt dagegen um den Aufstieg mit und dürfte demnach mit Trainer Metin Saglamoglu auch ein Auge auf das Weiterkommen geworfen haben. In einer Außenseiterrolle befinden sich wohl die beiden C-Ligisten SV Wickrathberg und Turanspor Rheydt. Beide haben in der C-Liga die Meisterrunde verpasst und bringen die Spielzeit in der Fairplay-Runde zu Ende, womit ein Eingreifen in das Rennen um das Weiterkommen eine echte Überraschung wäre.

FuPa-Prognose: Die Neuwerker qualifizieren sich direkt für die Endrunde, den Platz für die Zwischenrunde machen Rot-Weiß Venn und Blau-Weiß Meer im direkten Duell unter sich aus. Dieses steht in der Mitte des Spielplans an und könnte die Richtung weisen.