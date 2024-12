Halle MG, Gruppe 5 im Livestream: Odenkirchen und Lürrip im Duell

In der vorletzten Vorrundengruppe der Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach kommt es zu einem Aufeinandertreffen, das in der jüngeren Vergangenheit auch im Freien die Fans elektrisiert hat. Denn im Sommer setzte sich die SpVg Odenkirchen im Kampf um den Bezirksliga-Aufstieg gegen den SV Lürrip durch.

Odenkirchen wieder mit Trainerbesetzung des Vorjahres

Die Aufstiegstrainer Simon Sommer und Wolla Brück verließen den Verein und kehrten inzwischen wieder zurück, weil Odenkirchen in der Bezirksliga Probleme hat. Der SV Lürrip spaziert derweil mit Coach Dario Cancian durch die Kreisliga A und wird wahrscheinlich diesmal Grund zum Feiern haben. “Die Hallenstadtmeisterschaft hat bei uns in Odenkirchen immer einen großen Stellenwert. Wir alle freuen uns auf das Highlight und werden auch dementsprechend ambitioniert auftreten”, erklärt Sommer. “In einer starken Vorrundengruppe sind wir direkt gefordert. Die letzte Hallensaison von uns war insgesamt ordentlich. In diesem Jahr werden wir versuchen, einen Schritt weiterzugehen, um dann zu schauen, was am Ende dabei herumkommt.” Favorit sei insgesamt aber Victoria Mennrath.