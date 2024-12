Halle MG, Gruppe 4 im Livestream: Rheindahlen fordert Mennrath

Der SC Victoria Mennrath hat in den beiden vergangenen Jahren den Titel in der Jahnhalle eingefahren – und da die Mannschaft von Trainer Simon Netten der inzwischen einzige Landesligist in der Stadt ist, versteht sich von selbst, dass die Kull-Kicker auch diesmal nicht nur in der Gruppe bei der Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach der Favorit sind.

Je zwei A- und B-Ligisten wollen den Mennrathern in der Gruppe Paroli bieten, eine Ehrensache ist das vor allem für den SC Rheindahlen, der als ehemals großer Nachbar inzwischen zwei Klassen unter den Victorianern aufläuft. “Die Halle ist immer eine super Sache, wir freuen uns drauf”, sagt Coach Michael von Amelen, der schon mit Germania Geistenbeck und dem RSV in der Halle aufgelaufen ist. “Ich werde dieses Jahr die Jungs spielen lassen, die in der Saison nicht so viel gespielt haben, da werden fünf bis sechs dabei sein, für die es das erste Mal auf dem Parkett ist. Dann gucken wir mal, was drin ist.”