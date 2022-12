Halle MG: Es könnte die erste Überraschung geben Die letzte Hallenstadtmeisterschaft vor der Corona-Unterbrechung gewann Frank Mitschkowski mit dem 1. FC Mönchengladbach. Für die diesjährige Austragung schaut er als Experte auf die jeweiligen Vorrundengruppen. Den Auftakt macht Gruppe 1.

Wenn man sich nur an den Ligen orientiert, dann ist der 1. FC Mönchengladbach in dieser Gruppe natürlich der Favorit. In der Landesliga läuft es allerdings nicht besonders gut, nur vier Punkte holte der 1. FC bislang – die Mannschaft wird nicht vor Selbstvertrauen strotzen.

Der Rheydter SV ist hingegen im Aufwind und kann mit Spielern wie Fabian Bohlen oder den Ok-Brüdern Murat und Bilal auch in der Halle aufhorchen lassen. Am ersten Tag könnte es also schon eine Überraschung geben, falls der RSV sich direkt fürs Finale qualifiziert.

Wenn der 1. FC es aber wie teilweise in der Liga macht, und viele A-Jugendliche integriert, sehen die Chancen vielleicht anders aus. So haben sie unter anderem Victoria Mennrath in der Liga mit 6:2 geschlagen. Die A-Jugend des 1. FC ist ein herausragender Jahrgang. Beim 1. FC ist Marcel Lüft der einzige Spieler, der bei unserem Sieg 2020 schon dabei war; ein herausragender Hallenspieler.