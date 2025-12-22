Halle MG: Das sagten Ufuk Isik und Erhan Kuralay nach Gruppe 1 (Video)

Die Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach hatte am Sonntag auch bei den Männern ihren Auftakt - und der war durchaus torreich. Mit fünf Siegen setzte sich der Bezirksligist Türkiyemspor durch, und kam dabei immerhin auf eine Bilanz von 34:6 Toren, und das kann sich durchaus gleich mal sehen lassen.

Dennoch ließ Trainer Ufuk Isik im Interview wissen, dass er noch nicht mit allem restlos zufrieden war, erklärte das aber auch mit dem Abgang einiger routinierter Hallenspieler gegenüber dem Vorjahr, so dass es vielleicht auch normal ist, dass sich alles erst noch ein wenig finden muss. Mit dem Umstand, dass es am Ende nicht einen Punktverlust gab, war der Coach, der den Gruppensieger gemeinsam mit Cafer Kapkara betreut, aber natürlich nicht unzufrieden. Und wer unseren Livestream am Sonntagabend verfolgt hat, der weiß, dass auch der Anhang von Türkiyemspor diesen Triumph gebührend gefeiert hat.

Auf Platz zwei hatte sich B-Ligist Blau-Weiß Meer durchaus Hoffnungen gemacht, doch ging dieser am Ende recht deutlich an den A-Ligisten Polizei SV Mönchengladbach, der sich eben im entscheidenden Duell mit Meer souverän mit 3:0 durchsetzte und bis auf das Spiel gegen Türkiyemspor am Ende auch keine Punkte abgab. Gerade für den PSV ist es in der Jahnhalle immer ein besonderes "Heimspiel", war die eigene Spielstätte doch bis vor ein paar Jahren direkt neben der Halle, und auch die neue Heimstätte ist nur unweit vom Spielort entfernt. Auf diesen Umstand wies im Gespräch mit FuPa auch Trainer Erhan Kuralay hin, nahm aber auch kein Blatt vor den Mund, dass spielerisch auch beim Zweiten längst noch nicht alles aufgegangen sein. Luft nach oben sehe er für die Zwischenrunde aber durchaus.