Halle MG: A-Jugend des 1. FC dreht erst in Finalspielen auf

Der 1. FC Mönchengladbach hat sich am Freitagabend den Titel als Mönchengladbacher Hallenstadtmeister bei den A-Junioren gesichert. Dabei dominierte der neue Titelträger, der das Finale gegen Fortuna Mönchengladbach mit 8:3 gewann, die Finalspiele nach Belieben, nachdem es in der Vorrunde noch alles andere als glatt gelaufen war. Denn lange sah es so aus, als könne der Rheydter SV seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen.

In der Gruppe A, die fünf Mannschaften umfasste, machten zunächst vor allem der SV Lürrip und Titelverteidiger Rheydter SV vor ausverkaufter Halle auf sich aufmerksam. Die Lürriper gewannen gegen das allerdings nur mit sechs Feldspielern angetretene Victoria Mennrath mit 9:0, ohne sich wirklich anstrengen zu müssen. Die Rheydter starteten mit einem 4:0 gegen die SpVg Odenkirchen, setzte sich bei deutlich mehr Gegenwehr souverän durch. Danach trafen die beiden zum Auftakt siegreichen Teams direkt aufeinander, und im spannendsten und besten Spiel der Vorrunde setzte sich der RSV mit 2:1 durch, immer wieder angetrieben vom starken Mo Belhamri, der den „Spö“ schon bei den Senioren in der Vorrunde massiv bereichert hatte und wohl nur 16 Stunden nach seinem letzten Spiel des Abends wieder im Einsatz sein wird.

Die SpVg Odenkirchen blieb zwar zunächst auch im Rennen um das Halbfinale, doch bereits das knappe 4:2 gegen die Mennrather machte deutlich, dass es dazu wohl in diesem Jahr nicht reichen würde. Die Lürriper legten danach ein lockeres 11:0 gegen die DJK/VfL Giesenkirchen nach, die spätestens damit auch aus dem Rennen war. Nachdem der Rheydter SV auf dem Weg zum Gruppensieg mit dem 4:0 gegen Mennrath nichts hatte anbrennen lassen, ging es zwischen der SpVg Odenkirchen und dem SV Lürrip um Platz zwei. In einem spannenden, temporeichen Duell gewannen die Lürriper letztlich verdient mit 3:1 und sicherten sich so zumindest Platz zwei. Um nun auch Gruppensieger zu werden, benötigte der RSV zumindest einen Punkt im letzten Spiel gegen Giesenkirchen. Letztlich gelang das mit einem souveränen 6:0-Erfolg.

In Gruppe B war der 1. FC erklärter Favorit, siegte zum Auftakt knapp mit 3:2 gegen den SC Hardt und hatte danach mit dem Polizei SV beim 4:1 schon etwas weniger Mühe, wenngleich längst noch nicht alles nach Wunsch gelaufen sein dürfte. Der PSV, der damit nach zwei Spielen ohne Punkt war, stieg als erstes Team aus dem Rennen um das Halbfinale aus. Der SC Hardt machte danach gegen den PSV seine Hausaufgaben, siegte mit 3:1 und stand damit im Halbfinale, so lange Fortuna gegen den 1. FC nicht punktete. Doch das Glück sollte den Hardtern nicht in die Karten spielen. Fortuna gewann das letzte Gruppenspiel gegen den FC mit 3:0 und feierte so noch den Gruppensieg vor den Westendern.

Westender dominieren die Finalspiele

Den FC an diesem Abend im Titelrennen abzuschreiben, sollte sich in der Folge jedoch als großer Fehler erweisen. Denn zunächst wurde im Halbfinale der nach den Eindrücken favorisierte Titelverteidiger Rheydter SV mit 6:2 geradezu abgefertigt, ehe dann im Finale Fortuna warten sollte. Die Fortunen hatten ihr dramatisches Halbfinale zuvor mit 4:3 nach Verlängerung gegen den SV Lürrip gewonnen. Spannung sollte dann aber auch im Finale nicht aufkommen. Der FC krönte sich durch ein nie gefährdetes 8:3 gegen die Fortunen zum neuen Stadtmeister und beerbt so die Rheydter. Platz drei nahm der RSV dann immerhin durch ein 4:3 im Neunmeterschießen gegen den SV Lürrip noch mit nach Hause.

