Allgemeines
Meerbusch und Büderich duellierten sich 2024 in der Halle.
Meerbusch und Büderich duellierten sich 2024 in der Halle. – Foto: Michael Scheich

Halle Meerbusch live: So läuft die Stadtmeisterschaft am Samstag

Hallenstadtmeisterschaft Meerbusch: Gewinnen die Oberligisten TSV Meerbusch oder FC Büderich - oder gibt es gar die große Überraschung?

Hallenstadtmeisterschaft Meerbusch: Gewinnen die Oberligisten TSV Meerbusch oder FC Büderich - oder gibt es gar die große Überraschung? Verfolgt das Turnier auf FuPa - klickt euch rein!

Gruppe A
Sa., 03.01.26 13:00 Uhr FC Büderich - Adler Nierst

Gruppe B
Sa., 03.01.26 13:14 Uhr TSV Meerbusch - SSV Strümp II

Gruppe A
Sa., 03.01.26 13:28 Uhr TSV Meerbusch II - SSV Strümp

Gruppe B
Sa., 03.01.26 13:42 Uhr OSV Meerbusch - FC Büderich II

Gruppe A
Sa., 03.01.26 13:56 Uhr OSV Meerbusch II - FC Büderich

Gruppe B
Sa., 03.01.26 14:10 Uhr TSV Meerbusch III - TSV Meerbusch

Gruppe A
Sa., 03.01.26 14:24 Uhr SSV Strümp - Adler Nierst

Gruppe B
Sa., 03.01.26 14:38 Uhr FC Büderich II - SSV Strümp II

Gruppe A
Sa., 03.01.26 14:52 Uhr OSV Meerbusch II - TSV Meerbusch II

Gruppe B
Sa., 03.01.26 15:06 Uhr TSV Meerbusch III - OSV Meerbusch

Gruppe A
Sa., 03.01.26 15:20 Uhr SSV Strümp - FC Büderich

Gruppe B
Sa., 03.01.26 15:34 Uhr FC Büderich II - TSV Meerbusch

Gruppe A
Sa., 03.01.26 15:48 Uhr Adler Nierst - OSV Meerbusch II

Gruppe B
Sa., 03.01.26 16:02 Uhr SSV Strümp II - TSV Meerbusch III

Gruppe A
Sa., 03.01.26 16:16 Uhr FC Büderich - TSV Meerbusch II

Gruppe B
Sa., 03.01.26 16:30 Uhr TSV Meerbusch - OSV Meerbusch

Gruppe A
Sa., 03.01.26 16:44 Uhr OSV Meerbusch II - SSV Strümp

Gruppe B
Sa., 03.01.26 16:58 Uhr TSV Meerbusch III - FC Büderich II

Gruppe A
Sa., 03.01.26 17:12 Uhr TSV Meerbusch II - Adler Nierst

Gruppe B
Sa., 03.01.26 17:26 Uhr OSV Meerbusch - SSV Strümp II

Halbfinale
Sa., 03.01.26 17:50 Uhr -
Sa., 03.01.26 18:04 Uhr -

Spiel um Platz 3
Sa., 03.01.26 18:18 Uhr -

Finale
Sa., 03.01.26 18:32 Uhr -

Aufrufe: 01.1.2026, 15:30 Uhr
André NückelAutor