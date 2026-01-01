Halle Meerbusch live: So läuft die Stadtmeisterschaft am Samstag

Hallenstadtmeisterschaft Meerbusch: Gewinnen die Oberligisten TSV Meerbusch oder FC Büderich - oder gibt es gar die große Überraschung? Verfolgt das Turnier auf FuPa - klickt euch rein!
Gruppe A
Sa., 03.01.26 13:00 Uhr FC Büderich - Adler Nierst
Gruppe B
Sa., 03.01.26 13:14 Uhr TSV Meerbusch - SSV Strümp II
Gruppe A
Sa., 03.01.26 13:28 Uhr TSV Meerbusch II - SSV Strümp
Gruppe B
Sa., 03.01.26 13:42 Uhr OSV Meerbusch - FC Büderich II
Gruppe A
Sa., 03.01.26 13:56 Uhr OSV Meerbusch II - FC Büderich
Gruppe B
Sa., 03.01.26 14:10 Uhr TSV Meerbusch III - TSV Meerbusch
Gruppe A
Sa., 03.01.26 14:24 Uhr SSV Strümp - Adler Nierst
Gruppe B
Sa., 03.01.26 14:38 Uhr FC Büderich II - SSV Strümp II
Gruppe A
Sa., 03.01.26 14:52 Uhr OSV Meerbusch II - TSV Meerbusch II
Gruppe B
Sa., 03.01.26 15:06 Uhr TSV Meerbusch III - OSV Meerbusch
Gruppe A
Sa., 03.01.26 15:20 Uhr SSV Strümp - FC Büderich
Gruppe B
Sa., 03.01.26 15:34 Uhr FC Büderich II - TSV Meerbusch
Gruppe A
Sa., 03.01.26 15:48 Uhr Adler Nierst - OSV Meerbusch II
Gruppe B
Sa., 03.01.26 16:02 Uhr SSV Strümp II - TSV Meerbusch III
Gruppe A
Sa., 03.01.26 16:16 Uhr FC Büderich - TSV Meerbusch II
Gruppe B
Sa., 03.01.26 16:30 Uhr TSV Meerbusch - OSV Meerbusch
Gruppe A
Sa., 03.01.26 16:44 Uhr OSV Meerbusch II - SSV Strümp
Gruppe B
Sa., 03.01.26 16:58 Uhr TSV Meerbusch III - FC Büderich II
Gruppe A
Sa., 03.01.26 17:12 Uhr TSV Meerbusch II - Adler Nierst
Gruppe B
Sa., 03.01.26 17:26 Uhr OSV Meerbusch - SSV Strümp II
Halbfinale
Sa., 03.01.26 17:50 Uhr -
Sa., 03.01.26 18:04 Uhr -
Spiel um Platz 3
Sa., 03.01.26 18:18 Uhr -
Finale
Sa., 03.01.26 18:32 Uhr -
