Halle Langenfeld live: GSV Langenfeld gelingt Überraschung

Am 3. Januar 2026 wurde in Langenfeld in der Sporthalle 1 des Konrad-Adenauer-Gymnasiums die diesjährige Hallenstadtmeisterschaft Langenfeld unter Führung des Ausrichters GSV Langenfeld ausgetragen - und dem gelang auch die große Überraschung! Der ausführliche Bericht folgt.
Gruppe A
Sa., 03.01.26 13:00 Uhr GSV Langenfeld II - TuSpo Richrath 1:5
Gruppe B
Sa., 03.01.26 13:20 Uhr SC Germania Reusrath - HSV Langenfeld 2:3
Gruppe A
Sa., 03.01.26 13:40 Uhr SSV Berghausen - VfB 06 Langenfeld 3:2
Gruppe B
Sa., 03.01.26 14:00 Uhr SSV Berghausen II - GSV Langenfeld 1:3
Gruppe A
Sa., 03.01.26 14:20 Uhr GSV Langenfeld II - SSV Berghausen 2:0
Gruppe B
Sa., 03.01.26 14:40 Uhr SC Germania Reusrath - SSV Berghausen II 4:4
Gruppe A
Sa., 03.01.26 15:00 Uhr VfB 06 Langenfeld - TuSpo Richrath 2:7
Gruppe B
Sa., 03.01.26 15:20 Uhr GSV Langenfeld - HSV Langenfeld 1:5
Gruppe A
Sa., 03.01.26 15:40 Uhr TuSpo Richrath - SSV Berghausen 6:0
Gruppe B
Sa., 03.01.26 16:00 Uhr HSV Langenfeld - SSV Berghausen II 5:1
Gruppe A
Sa., 03.01.26 16:20 Uhr VfB 06 Langenfeld - GSV Langenfeld II 3:3
Gruppe B
Sa., 03.01.26 16:40 Uhr GSV Langenfeld - SC Germania Reusrath 3:2
Halbfinale
Sa., 03.01.26 17:20 Uhr TuSpo Richrath - GSV Langenfeld 1:3
Sa., 03.01.26 17:40 Uhr GSV Langenfeld II - HSV Langenfeld 2:6
Spiel um Platz 3
Sa., 03.01.26 18:20 Uhr TuSpo Richrath - GSV Langenfeld II 4:3
Finale
Sa., 03.01.26 18:40 Uhr GSV Langenfeld - HSV Langenfeld 2:1
