Allgemeines
Titel für den GSV Langenfeld!
Titel für den GSV Langenfeld! – Foto: privat

Halle Langenfeld live: GSV Langenfeld gelingt Überraschung

Hallenstadtmeisterschaft Langenfeld: Der GSV Langenfeld hat sich gegen die Bezirksligisten durchgesetzt und für eine Überraschung gesorgt.

Am 3. Januar 2026 wurde in Langenfeld in der Sporthalle 1 des Konrad-Adenauer-Gymnasiums die diesjährige Hallenstadtmeisterschaft Langenfeld unter Führung des Ausrichters GSV Langenfeld ausgetragen - und dem gelang auch die große Überraschung! Der ausführliche Bericht folgt.

Hinweis: Uns fehlen die Ergebnisse der Hallenstadtmeisterschaft Langenfeld 2025. Wer über den Spielplan samt Ergebnissen verfügt - bitte an fupa@rp-digital.de schicken. Danke!

So wurde in Langenfeld gespielt

Gruppe A
Sa., 03.01.26 13:00 Uhr GSV Langenfeld II - TuSpo Richrath 1:5

Gruppe B
Sa., 03.01.26 13:20 Uhr SC Germania Reusrath - HSV Langenfeld 2:3

Gruppe A
Sa., 03.01.26 13:40 Uhr SSV Berghausen - VfB 06 Langenfeld 3:2

Gruppe B
Sa., 03.01.26 14:00 Uhr SSV Berghausen II - GSV Langenfeld 1:3

Gruppe A
Sa., 03.01.26 14:20 Uhr GSV Langenfeld II - SSV Berghausen 2:0

Gruppe B
Sa., 03.01.26 14:40 Uhr SC Germania Reusrath - SSV Berghausen II 4:4

Gruppe A
Sa., 03.01.26 15:00 Uhr VfB 06 Langenfeld - TuSpo Richrath 2:7

Gruppe B
Sa., 03.01.26 15:20 Uhr GSV Langenfeld - HSV Langenfeld 1:5

Gruppe A
Sa., 03.01.26 15:40 Uhr TuSpo Richrath - SSV Berghausen 6:0

Gruppe B
Sa., 03.01.26 16:00 Uhr HSV Langenfeld - SSV Berghausen II 5:1

Gruppe A
Sa., 03.01.26 16:20 Uhr VfB 06 Langenfeld - GSV Langenfeld II 3:3

Gruppe B
Sa., 03.01.26 16:40 Uhr GSV Langenfeld - SC Germania Reusrath 3:2

Halbfinale
Sa., 03.01.26 17:20 Uhr TuSpo Richrath - GSV Langenfeld 1:3
Sa., 03.01.26 17:40 Uhr GSV Langenfeld II - HSV Langenfeld 2:6

Spiel um Platz 3
Sa., 03.01.26 18:20 Uhr TuSpo Richrath - GSV Langenfeld II 4:3

Finale
Sa., 03.01.26 18:40 Uhr GSV Langenfeld - HSV Langenfeld 2:1

