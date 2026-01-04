Halle Krefeld: Zwischenrunde und K.o-Phase live im Stream

In der Vorrunde brachte der SC Schiefbahn bereist Titelverteidiger und Topfavorit KFC Uerdingen einmal ins Straucheln. Die Blaupause dafür könnte unter anderem die Offensivmaschinerie des CSV Marathon Krefeld oder auch Veranstalter KTSV Preussen Krefeld sich zu nutzen machen. Für beide Gruppen gilt: Nur eine Mannschaft scheidet aus, danach geht es jeweils in die K.o-Phase beginnend mit dem Viertelfinale. Gemessen an den beiden Vortagen erscheinen beide Gruppen recht ausgeglichen, wobei der KFC wohl zu den bislang etwas überzeugenderen Teams zugelost wurde. In Gruppe 1 ist auch alles offen. Nominell ist der TSV Bockum als Bezirksligist Favorit, doch auch die restlichen Teams wie der ESV Hohenbudberg und der SC Schiefbahn wussten mit ihren Auftritten in der Vorrunde zu überzeugen.