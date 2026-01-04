 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Verteidigt der KFC Uerdingen seinen Titel?
Verteidigt der KFC Uerdingen seinen Titel? – Foto: Robin Bogaletzki

Halle Krefeld: Zwischenrunde und K.o-Phase live im Stream

Hallenstadtmeisterschaft Krefeld: Aus den beiden Zwischenrunden scheiden nur zwei der zehn Teams aus. In der darauffolgenden K.o-Runde werden die Karten neu gemischt. FuPa Niederrhein begleitet auch den letzten Turniertag mit Livetickern in allen Spielen, Highlights auf FuPa.tv und einem YouTube-Livestream.

HStM Krefeld
KFC Uerdingen
VfR Fischeln
CSV Marathon
TSV Bockum

In der Vorrunde brachte der SC Schiefbahn bereist Titelverteidiger und Topfavorit KFC Uerdingen einmal ins Straucheln. Die Blaupause dafür könnte unter anderem die Offensivmaschinerie des CSV Marathon Krefeld oder auch Veranstalter KTSV Preussen Krefeld sich zu nutzen machen. Für beide Gruppen gilt: Nur eine Mannschaft scheidet aus, danach geht es jeweils in die K.o-Phase beginnend mit dem Viertelfinale. Gemessen an den beiden Vortagen erscheinen beide Gruppen recht ausgeglichen, wobei der KFC wohl zu den bislang etwas überzeugenderen Teams zugelost wurde. In Gruppe 1 ist auch alles offen. Nominell ist der TSV Bockum als Bezirksligist Favorit, doch auch die restlichen Teams wie der ESV Hohenbudberg und der SC Schiefbahn wussten mit ihren Auftritten in der Vorrunde zu überzeugen.

>>> Ihr kriegt nicht genug vom Hallenfußball? FuPa Niederrhein lädt auf seinem Youtube-Kanal komplette Spiele und Streams von Turnieren hoch. Schaut gerne vorbei.

Gruppe 1

Heute, 11:00 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
TuS Gellep
TuS GellepTuS Gellep
11:00live
+Video

Heute, 11:30 Uhr
SC Schiefbahn
SC SchiefbahnSchiefbahn
SuS Krefeld
SuS KrefeldSuS Krefeld
11:30live
+Video

Heute, 12:00 Uhr
ESV Hohenbudberg
ESV HohenbudbergHohenbudb.
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
12:00live
+Video

Heute, 12:30 Uhr
SuS Krefeld
SuS KrefeldSuS Krefeld
TuS Gellep
TuS GellepTuS Gellep
12:30live
+Video

Heute, 13:00 Uhr
ESV Hohenbudberg
ESV HohenbudbergHohenbudb.
SC Schiefbahn
SC SchiefbahnSchiefbahn
13:00live
+Video

Heute, 13:30 Uhr
SuS Krefeld
SuS KrefeldSuS Krefeld
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
13:30live
+Video

Heute, 14:00 Uhr
TuS Gellep
TuS GellepTuS Gellep
ESV Hohenbudberg
ESV HohenbudbergHohenbudb.
14:00live
+Video

Heute, 14:30 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
SC Schiefbahn
SC SchiefbahnSchiefbahn
14:30live
+Video

Heute, 15:00 Uhr
ESV Hohenbudberg
ESV HohenbudbergHohenbudb.
SuS Krefeld
SuS KrefeldSuS Krefeld
15:00live
+Video

Heute, 15:30 Uhr
SC Schiefbahn
SC SchiefbahnSchiefbahn
TuS Gellep
TuS GellepTuS Gellep
15:30live
+Video

Gruppe 2

Heute, 11:15 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
FC Hellas Krefeld
FC Hellas KrefeldFC Hellas II
11:15live
+Video

Heute, 11:45 Uhr
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
KTSV Preussen Krefeld
KTSV Preussen KrefeldKTSV 1855
11:45live
+Video

Heute, 12:15 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
12:15live
+Video

Heute, 12:45 Uhr
KTSV Preussen Krefeld
KTSV Preussen KrefeldKTSV 1855
FC Hellas Krefeld
FC Hellas KrefeldFC Hellas II
12:45live
+Video

Heute, 13:15 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
13:15live
+Video

Heute, 13:45 Uhr
KTSV Preussen Krefeld
KTSV Preussen KrefeldKTSV 1855
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
13:45live
+Video

Heute, 14:15 Uhr
FC Hellas Krefeld
FC Hellas KrefeldFC Hellas II
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
14:15live
+Video

Heute, 14:45 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
14:45live
+Video

Heute, 15:15 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
KTSV Preussen Krefeld
KTSV Preussen KrefeldKTSV 1855
15:15live
+Video

Heute, 15:45 Uhr
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
FC Hellas Krefeld
FC Hellas KrefeldFC Hellas II
15:45live
+Video

Viertelfinale

Heute, 16:15 Uhr
Platzhalter Heim
Platzhalter Gast
16:15live
+Video

Heute, 16:30 Uhr
Platzhalter Heim
Platzhalter Gast
16:30live
+Video

Heute, 16:45 Uhr
Platzhalter Heim
Platzhalter Gast
16:45live
+Video

Heute, 17:00 Uhr
Platzhalter Heim
Platzhalter Gast
17:00live
+Video

Halbfinale

Heute, 17:15 Uhr
Platzhalter Heim
Platzhalter Gast
17:15live
+Video

Heute, 17:30 Uhr
Platzhalter Heim
Platzhalter Gast
17:30live
+Video

Spiel um Platz drei

Heute, 17:55 Uhr
Platzhalter Heim
Platzhalter Gast
17:55live
+Video

Finale

