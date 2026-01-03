Halle Krefeld: Tag zwei mit dem KFC Uerdingen live im Stream

Volles Programm am Samstag. Während in Gruppe A bereits die ersten Entscheidungen gefallen sind - der TSV Krefeld-Bockum und KTSV Preussen Krefeld sind bereits für die Zwischenrunde qualifiziert - wird es am zweiten Turniertag für die restlichen 18 Teams ernst. Besonderes Augenmerk gilt dabei sicherlich dem KFC Uerdingen, der sich in Gruppe C auf das Nachbarschaftsduell mit dem VfB Uerdingen freuen darf. Darüber hinaus sollte ebenfalls der VfR Krefeld-Fischeln und CSV Marathon Krefeld als Bezirksligisten gute Aussichten auf einen Platz in der Zwischenrunde genießen. Auch A-Liga Spitzenreiter Anadolu Türkspor Krefeld ist einiges zuzutrauen.

Zum Modus: Gespielt wird jeweils über zehn Minuten. Das Teilnehmerfeld erstreckt sich auf insgesamt 24 Teams, gleichmäßig verteilt auf vier Gruppen. Die jeweils zwei bestplatzierten Teams qualifizieren sich für die Zwischenrunde. Dazu schaffen es auch die zwei besten Dritten aus Gruppe A/B und Gruppe C/D über die Vorrunde hinaus.