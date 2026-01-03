 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Der KFC Uerdingen wird mit versuchen, seinen Titel mit neuem Personal zu verteidigen.
Der KFC Uerdingen wird mit versuchen, seinen Titel mit neuem Personal zu verteidigen. – Foto: Markus Becker

Halle Krefeld: Tag zwei mit dem KFC Uerdingen live im Stream

Hallenstadtmeisterschaft Krefeld: Am zweiten Turniertag wird die Vorrunde mit den Gruppen B bis D durchgespielt. Titelverteidiger KFC Uerdingen kommt erstmals um 14.25 Uhr zum Zuge.

Volles Programm am Samstag. Während in Gruppe A bereits die ersten Entscheidungen gefallen sind - der TSV Krefeld-Bockum und KTSV Preussen Krefeld sind bereits für die Zwischenrunde qualifiziert - wird es am zweiten Turniertag für die restlichen 18 Teams ernst. Besonderes Augenmerk gilt dabei sicherlich dem KFC Uerdingen, der sich in Gruppe C auf das Nachbarschaftsduell mit dem VfB Uerdingen freuen darf. Darüber hinaus sollte ebenfalls der VfR Krefeld-Fischeln und CSV Marathon Krefeld als Bezirksligisten gute Aussichten auf einen Platz in der Zwischenrunde genießen. Auch A-Liga Spitzenreiter Anadolu Türkspor Krefeld ist einiges zuzutrauen.

Zum Modus: Gespielt wird jeweils über zehn Minuten. Das Teilnehmerfeld erstreckt sich auf insgesamt 24 Teams, gleichmäßig verteilt auf vier Gruppen. Die jeweils zwei bestplatzierten Teams qualifizieren sich für die Zwischenrunde. Dazu schaffen es auch die zwei besten Dritten aus Gruppe A/B und Gruppe C/D über die Vorrunde hinaus.

>>> Ihr kriegt nicht genug vom Hallenfußball? FuPa Niederrhein lädt auf seinem Youtube-Kanal komplette Spiele und Streams von Turnieren hoch. Schaut gerne vorbei.

Gruppe B

Heute, 11:00 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
SuS Krefeld
SuS KrefeldSuS Krefeld
11:00live


Heute, 11:13 Uhr
TuS Gellep
TuS GellepTuS Gellep
TuS Mündelheim
TuS MündelheimMündelheim
11:13live


Heute, 11:26 Uhr
Anadolu Türkspor Krefeld
Anadolu Türkspor KrefeldAnadolu
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum II
11:26live


Heute, 11:39 Uhr
TuS Gellep
TuS GellepTuS Gellep
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
11:39live


Heute, 11:52 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum II
SuS Krefeld
SuS KrefeldSuS Krefeld
11:52live


Heute, 12:05 Uhr
TuS Mündelheim
TuS MündelheimMündelheim
Anadolu Türkspor Krefeld
Anadolu Türkspor KrefeldAnadolu
12:05live


Heute, 12:18 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum II
12:18live


Heute, 12:31 Uhr
Anadolu Türkspor Krefeld
Anadolu Türkspor KrefeldAnadolu
TuS Gellep
TuS GellepTuS Gellep
12:31live


Heute, 12:44 Uhr
SuS Krefeld
SuS KrefeldSuS Krefeld
TuS Mündelheim
TuS MündelheimMündelheim
12:44live


Heute, 12:57 Uhr
Anadolu Türkspor Krefeld
Anadolu Türkspor KrefeldAnadolu
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
12:57live


Heute, 13:10 Uhr
TuS Mündelheim
TuS MündelheimMündelheim
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum II
13:10live


Heute, 13:23 Uhr
TuS Gellep
TuS GellepTuS Gellep
SuS Krefeld
SuS KrefeldSuS Krefeld
13:23live


Heute, 13:36 Uhr
TuS Mündelheim
TuS MündelheimMündelheim
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
13:36live


Heute, 13:49 Uhr
SuS Krefeld
SuS KrefeldSuS Krefeld
Anadolu Türkspor Krefeld
Anadolu Türkspor KrefeldAnadolu
13:49live


Heute, 14:02 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum II
TuS Gellep
TuS GellepTuS Gellep
14:02live


Gruppe C

Heute, 14:25 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
SV Oppum
SV OppumSV Oppum
14:25live


Heute, 14:38 Uhr
SC Viersen-Rahser
SC Viersen-RahserRahser
FC Hellas Krefeld
FC Hellas KrefeldFC Hellas II
14:38live


Heute, 14:51 Uhr
SC Schiefbahn
SC SchiefbahnSchiefbahn
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
14:51live


Heute, 15:04 Uhr
SC Viersen-Rahser
SC Viersen-RahserRahser
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
15:04live


Heute, 15:17 Uhr
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
SV Oppum
SV OppumSV Oppum
15:17live


Heute, 15:30 Uhr
FC Hellas Krefeld
FC Hellas KrefeldFC Hellas II
SC Schiefbahn
SC SchiefbahnSchiefbahn
15:30live


Heute, 15:43 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
15:43live


Heute, 15:56 Uhr
SC Schiefbahn
SC SchiefbahnSchiefbahn
SC Viersen-Rahser
SC Viersen-RahserRahser
15:56live


Heute, 16:09 Uhr
SV Oppum
SV OppumSV Oppum
FC Hellas Krefeld
FC Hellas KrefeldFC Hellas II
16:09live


Heute, 16:22 Uhr
SC Schiefbahn
SC SchiefbahnSchiefbahn
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
16:22live


Heute, 16:35 Uhr
FC Hellas Krefeld
FC Hellas KrefeldFC Hellas II
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
16:35live


Heute, 16:48 Uhr
SC Viersen-Rahser
SC Viersen-RahserRahser
SV Oppum
SV OppumSV Oppum
16:48live


Heute, 17:01 Uhr
FC Hellas Krefeld
FC Hellas KrefeldFC Hellas II
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
17:01live


Heute, 17:14 Uhr
SV Oppum
SV OppumSV Oppum
SC Schiefbahn
SC SchiefbahnSchiefbahn
17:14live


Heute, 17:27 Uhr
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
SC Viersen-Rahser
SC Viersen-RahserRahser
17:27live


Gruppe D

Heute, 17:50 Uhr
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
BV Union Krefeld
BV Union KrefeldBV Krefeld
17:50live


Heute, 18:03 Uhr
FC Traar
FC TraarFC Traar
RSG Verberg/Gartenst.
RSG Verberg/Gartenst.RSG Verberg
18:03live


Heute, 18:16 Uhr
ESV Hohenbudberg
ESV HohenbudbergHohenbudb.
FC Hellas Krefeld
FC Hellas KrefeldFC Hellas
18:16live


Heute, 18:29 Uhr
FC Traar
FC TraarFC Traar
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
18:29live


Heute, 18:42 Uhr
FC Hellas Krefeld
FC Hellas KrefeldFC Hellas
BV Union Krefeld
BV Union KrefeldBV Krefeld
18:42live


Heute, 18:55 Uhr
RSG Verberg/Gartenst.
RSG Verberg/Gartenst.RSG Verberg
ESV Hohenbudberg
ESV HohenbudbergHohenbudb.
18:55live


Heute, 19:08 Uhr
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
FC Hellas Krefeld
FC Hellas KrefeldFC Hellas
19:08live


Heute, 19:21 Uhr
ESV Hohenbudberg
ESV HohenbudbergHohenbudb.
FC Traar
FC TraarFC Traar
19:21live


Heute, 19:34 Uhr
BV Union Krefeld
BV Union KrefeldBV Krefeld
RSG Verberg/Gartenst.
RSG Verberg/Gartenst.RSG Verberg
19:34live


Heute, 19:47 Uhr
ESV Hohenbudberg
ESV HohenbudbergHohenbudb.
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
19:47live


Heute, 20:26 Uhr
RSG Verberg/Gartenst.
RSG Verberg/Gartenst.RSG Verberg
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
20:26live


Heute, 20:39 Uhr
BV Union Krefeld
BV Union KrefeldBV Krefeld
ESV Hohenbudberg
ESV HohenbudbergHohenbudb.
20:39live


Heute, 20:52 Uhr
FC Hellas Krefeld
FC Hellas KrefeldFC Hellas
FC Traar
FC TraarFC Traar
20:52live


____

Markus BeckerAutor