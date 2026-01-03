Halle Krefeld: KFC verpasst Gruppensieg, Marathon nicht zu bremsen

Gruppe C

Schon zuvor machten die Zuschauer in der Glockenspitzhalle reichlich Lärm auf den Rängen, die Ultras des KFC setzten der Stimmung mit Auftakt der Gruppe C dann noch einmal die Krone auf. Sportlich trat der KFC mit reichlich hochkarätigen Spielern aus der Oberliga-Mannschaft wie Alexander Lipinski, Yassin Benslaiman und Ole Päffgen auf. Die Qualitätsunterschiede zur Konkurrenz waren entsprechend auch zunächst recht deutlich auszumachen. Der ehemalige Bundesligist ließ sowohl gegen den SV Oppum (2:0), gegen den SC Viersen-Rahser (5:0) und auch gegen den VfB Uerdingen (3:0) beinahe gar nichts anbrennen. Alles deutete auf eine makellose Vorrunde hin, doch der SC Schiefbahn bewies sich als überaus hartnäckiger Kontrahent. Mit zwei frühen Treffern im Rücken versuchte der SCS in der Folge die immer wütenderen Sturmläufe des Favoriten notdürftig abzuwehren. Dies schien lange Zeit zu funktionieren, bis ein Doppelschlag von Ole Päffgen (8.,9.) dem KFC wieder Hoffnung auf eine makellose Bilanz machte. Schiefbahn reagierte jedoch prompt mit einem herausragenden Treffer von Kai König (9.), auf den der KFC nicht mehr rechtzeitig reagieren konnte. Beide Teams gewannen daraufhin jeweils ihr letztes Gruppenspiel.

Schiefbahn sicherte sich also den Gruppensieg, während als Nebengeschichte die Zweitvertretung des FC Hellas Krefeld über den dritten Platz ebenfalls in die Zwischenrunde einzieht. Deren Highlight: Der furiose 5:3-Erfolg über den VfB Uerdingen nach zweifachem Rückstand. Für den VfB war es unterdessen ein Tag zum Vergessen. Der Viertelfinalist aus dem Vorjahr verabschiedete sich mit nur einem Zähler und als Tabellenschlusslicht von Gruppe C.