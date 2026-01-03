Halle Kleve: SV Rindern feiert Triumph über den 1. FC Kleve

Hallenstadtmeisterschaft Kleve: Der SV Rindern hat am Samstag den Titel gewonnen und im Finale den 1. FC Kleve klar mit 4:1 geschlagen. Der ausführliche Bericht folgt.
Gruppe A
Sa., 03.01.26 11:00 Uhr DJK Rhenania Kleve - SSV Reichswalde 4:4
Gruppe B
Sa., 03.01.26 11:15 Uhr SV Donsbrüggen - BV DJK Kellen 1:2
Gruppe A
Sa., 03.01.26 11:30 Uhr VfR Warbeyen - SV Rindern 2:0
Gruppe B
Sa., 03.01.26 11:45 Uhr SV Griethausen - 1. FC Kleve 0:2
Gruppe A
Sa., 03.01.26 12:00 Uhr Siegfried Materborn - DJK Rhenania Kleve 4:3
Gruppe B
Sa., 03.01.26 12:15 Uhr SG Keeken / Schanz - SV Donsbrüggen 4:1
Gruppe A
Sa., 03.01.26 12:30 Uhr SSV Reichswalde - VfR Warbeyen 1:2
Gruppe B
Sa., 03.01.26 12:45 Uhr BV DJK Kellen - SV Griethausen 3:1
Gruppe A
Sa., 03.01.26 13:00 Uhr SV Rindern - Siegfried Materborn 2:1
Gruppe B
Sa., 03.01.26 13:15 Uhr 1. FC Kleve - SG Keeken / Schanz 3:1
Gruppe A
Sa., 03.01.26 13:30 Uhr DJK Rhenania Kleve - VfR Warbeyen 1:0
Gruppe B
Sa., 03.01.26 13:45 Uhr SV Donsbrüggen - SV Griethausen 1:4
Gruppe A
Sa., 03.01.26 14:00 Uhr SSV Reichswalde - SV Rindern 0:8
Gruppe B
Sa., 03.01.26 14:15 Uhr BV DJK Kellen - 1. FC Kleve 2:1
Gruppe A
Sa., 03.01.26 14:30 Uhr Siegfried Materborn - VfR Warbeyen 5:0
Gruppe B
Sa., 03.01.26 14:45 Uhr SG Keeken / Schanz - SV Griethausen 3:4
Gruppe A
Sa., 03.01.26 15:00 Uhr DJK Rhenania Kleve - SV Rindern 0:5
Gruppe B
Sa., 03.01.26 15:15 Uhr SV Donsbrüggen - 1. FC Kleve 2:6
Gruppe A
Sa., 03.01.26 15:30 Uhr SSV Reichswalde - Siegfried Materborn 1:4
Gruppe B
Sa., 03.01.26 15:45 Uhr BV DJK Kellen - SG Keeken / Schanz 1:2
Halbfinale
Sa., 03.01.26 16:05 Uhr SV Rindern - BV DJK Kellen 2:2 - korrektes Ergebnis bitte an fupa@rp-digital.de
Sa., 03.01.26 16:20 Uhr Siegfried Materborn - 1. FC Kleve 3:5 n.E.
Spiel um Platz 3
Sa., 03.01.26 16:40 Uhr Siegfried Materborn - BV DJK Kellen - korrektes Ergebnis bitte an fupa@rp-digital.de Steht
Finale
Sa., 03.01.26 17:00 Uhr SV Rindern - 1. FC Kleve 4:1
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: