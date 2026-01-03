 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Jubel beim SV Rindern.
Jubel beim SV Rindern. – Foto: Pascal Derks

Halle Kleve: SV Rindern feiert Triumph über den 1. FC Kleve

Hallenstadtmeisterschaft Kleve: Der 1. FC Kleve hat das Finale gegen den SV Rindern verloren.

Hallenstadtmeisterschaft Kleve: Der SV Rindern hat am Samstag den Titel gewonnen und im Finale den 1. FC Kleve klar mit 4:1 geschlagen. Der ausführliche Bericht folgt.

Gruppe A
Sa., 03.01.26 11:00 Uhr DJK Rhenania Kleve - SSV Reichswalde 4:4

Gruppe B
Sa., 03.01.26 11:15 Uhr SV Donsbrüggen - BV DJK Kellen 1:2

Gruppe A
Sa., 03.01.26 11:30 Uhr VfR Warbeyen - SV Rindern 2:0

Gruppe B
Sa., 03.01.26 11:45 Uhr SV Griethausen - 1. FC Kleve 0:2

Gruppe A
Sa., 03.01.26 12:00 Uhr Siegfried Materborn - DJK Rhenania Kleve 4:3

Gruppe B
Sa., 03.01.26 12:15 Uhr SG Keeken / Schanz - SV Donsbrüggen 4:1

Gruppe A
Sa., 03.01.26 12:30 Uhr SSV Reichswalde - VfR Warbeyen 1:2

Gruppe B
Sa., 03.01.26 12:45 Uhr BV DJK Kellen - SV Griethausen 3:1

Gruppe A
Sa., 03.01.26 13:00 Uhr SV Rindern - Siegfried Materborn 2:1

Gruppe B
Sa., 03.01.26 13:15 Uhr 1. FC Kleve - SG Keeken / Schanz 3:1

Gruppe A
Sa., 03.01.26 13:30 Uhr DJK Rhenania Kleve - VfR Warbeyen 1:0

Gruppe B
Sa., 03.01.26 13:45 Uhr SV Donsbrüggen - SV Griethausen 1:4

Gruppe A
Sa., 03.01.26 14:00 Uhr SSV Reichswalde - SV Rindern 0:8

Gruppe B
Sa., 03.01.26 14:15 Uhr BV DJK Kellen - 1. FC Kleve 2:1

Gruppe A
Sa., 03.01.26 14:30 Uhr Siegfried Materborn - VfR Warbeyen 5:0

Gruppe B
Sa., 03.01.26 14:45 Uhr SG Keeken / Schanz - SV Griethausen 3:4

Gruppe A
Sa., 03.01.26 15:00 Uhr DJK Rhenania Kleve - SV Rindern 0:5

Gruppe B
Sa., 03.01.26 15:15 Uhr SV Donsbrüggen - 1. FC Kleve 2:6

Gruppe A
Sa., 03.01.26 15:30 Uhr SSV Reichswalde - Siegfried Materborn 1:4

Gruppe B
Sa., 03.01.26 15:45 Uhr BV DJK Kellen - SG Keeken / Schanz 1:2


Halbfinale
Sa., 03.01.26 16:05 Uhr SV Rindern - BV DJK Kellen 2:2 - korrektes Ergebnis bitte an fupa@rp-digital.de
Sa., 03.01.26 16:20 Uhr Siegfried Materborn - 1. FC Kleve 3:5 n.E.

Spiel um Platz 3
Sa., 03.01.26 16:40 Uhr Siegfried Materborn - BV DJK Kellen - korrektes Ergebnis bitte an fupa@rp-digital.de Steht

Finale
Sa., 03.01.26 17:00 Uhr SV Rindern - 1. FC Kleve 4:1

Aufrufe: 03.1.2026, 21:15 Uhr
André NückelAutor