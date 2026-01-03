Halle: FC Büderich siegt, TSV Meerbusch wird nur Vierter

Hallenstadtmeisterschaft Meerbusch: Der FC Büderich hat den Titel gegen die Reserve des TSV Meerbusch gewonnen. Das Oberliga-Team des TSV wird Vierter. Der ausführliche Bericht folgt.
Gruppe A
Sa., 03.01.26 13:00 Uhr FC Büderich - Adler Nierst 5:2
Gruppe B
Sa., 03.01.26 13:14 Uhr TSV Meerbusch - SSV Strümp II 7:0
Gruppe A
Sa., 03.01.26 13:28 Uhr TSV Meerbusch II - SSV Strümp 2:1
Gruppe B
Sa., 03.01.26 13:42 Uhr OSV Meerbusch - FC Büderich II 5:2
Gruppe A
Sa., 03.01.26 13:56 Uhr OSV Meerbusch II - FC Büderich 1:6
Sa., 03.01.26 14:24 Uhr SSV Strümp - Adler Nierst 6:1
Gruppe B
Sa., 03.01.26 14:38 Uhr FC Büderich II - SSV Strümp II 1:1
Gruppe A
Sa., 03.01.26 14:52 Uhr OSV Meerbusch II - TSV Meerbusch II 0:2
Sa., 03.01.26 15:20 Uhr SSV Strümp - FC Büderich 2:6
Gruppe B
Sa., 03.01.26 15:34 Uhr FC Büderich II - TSV Meerbusch 2:2
Gruppe A
Sa., 03.01.26 15:48 Uhr Adler Nierst - OSV Meerbusch II 0:2
Sa., 03.01.26 16:16 Uhr FC Büderich - TSV Meerbusch II 5:1
Gruppe B
Sa., 03.01.26 16:30 Uhr TSV Meerbusch - OSV Meerbusch 2:3
Gruppe A
Sa., 03.01.26 16:44 Uhr OSV Meerbusch II - SSV Strümp 0:3
Sa., 03.01.26 17:12 Uhr TSV Meerbusch II - Adler Nierst 1:0
Gruppe B
Sa., 03.01.26 17:26 Uhr OSV Meerbusch - SSV Strümp II 5:1
Halbfinale
Sa., 03.01.26 17:50 Uhr FC Büderich - TSV Meerbusch 8:7
Sa., 03.01.26 18:04 Uhr TSV Meerbusch II - OSV Meerbusch 8:7
Spiel um Platz 3
Sa., 03.01.26 18:18 Uhr TSV Meerbusch - OSV Meerbusch 1:3
Finale
Sa., 03.01.26 18:32 Uhr FC Büderich - TSV Meerbusch II 7:2
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: