Halle Essen live: Ticker & Ergebnisse vom Finaltag

Die Hallenstadtmeisterschaft Essen geht am Sonntag mit der Finalrunde zu Ende - alle Informationen zum Samstag und die Übersicht für den letzten Spieltag des Turniers.
Gruppe 1
So., 18.01.26 12:00 Uhr SC Werden-Heidhausen - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
So., 18.01.26 12:18 Uhr SG Essen-Schönebeck - ETB Schwarz-Weiß Essen
Gruppe 2
So., 18.01.26 12:36 Uhr AL-ARZ Libanon - Sportfreunde Niederwenigern
So., 18.01.26 12:54 Uhr VfB Frohnhausen - NK Croatia Essen
Gruppe A
Sa., 17.01.26 13:00 Uhr FC Kray - VfB Frohnhausen 3:4
Sa., 17.01.26 13:18 Uhr SC Werden-Heidhausen - SC Frintrop 05/21 5:2
Gruppe B
Sa., 17.01.26 13:36 Uhr AL-ARZ Libanon - SG Essen-Schönebeck 4:1
Sa., 17.01.26 13:54 Uhr SV Leithe - SuS Haarzopf 1:1
Gruppe A
Sa., 17.01.26 14:12 Uhr FC Kray - SC Werden-Heidhausen 1:2
Sa., 17.01.26 14:30 Uhr VfB Frohnhausen - SC Frintrop 05/21 8:1
Gruppe B
Sa., 17.01.26 14:48 Uhr AL-ARZ Libanon - SV Leithe 2:1
Sa., 17.01.26 15:06 Uhr SG Essen-Schönebeck - SuS Haarzopf 4:3
Gruppe A
Sa., 17.01.26 15:24 Uhr VfB Frohnhausen - SC Werden-Heidhausen 1:2
Sa., 17.01.26 15:42 Uhr SC Frintrop 05/21 - FC Kray 1:3
Gruppe B
Sa., 17.01.26 16:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - SV Leithe 5:2
Sa., 17.01.26 16:18 Uhr SuS Haarzopf - AL-ARZ Libanon 2:4
Gruppe C
Sa., 17.01.26 17:00 Uhr SV Burgaltendorf - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 3:2
Sa., 17.01.26 17:18 Uhr NK Croatia Essen - ESC Rellinghausen 2:1
Gruppe D
Sa., 17.01.26 17:36 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - Bader SV 91 II 3:0
Sa., 17.01.26 17:54 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - DJK SG Altenessen 4:1
Gruppe C
Sa., 17.01.26 18:12 Uhr SV Burgaltendorf - NK Croatia Essen 3:4
Sa., 17.01.26 18:30 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - ESC Rellinghausen 5:1
Gruppe D
Sa., 17.01.26 18:48 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - Sportfreunde Niederwenigern 1:5
Sa., 17.01.26 19:06 Uhr Bader SV 91 II - DJK SG Altenessen 5:2
Gruppe C
Sa., 17.01.26 19:24 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - NK Croatia Essen 3:0
Sa., 17.01.26 19:42 Uhr ESC Rellinghausen - SV Burgaltendorf 3:2
Gruppe D
Sa., 17.01.26 20:00 Uhr Bader SV 91 II - Sportfreunde Niederwenigern 0:5
Sa., 17.01.26 20:18 Uhr DJK SG Altenessen - ETB Schwarz-Weiß Essen 1:4
