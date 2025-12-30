Halle Emmerich live: Wer gewinnt am Dienstag das Turnier?

Die Hallenstadtmeisterschaft Emmerich steigt am Montag und Dienstag - live auf FuPa. Torben Ruitter berichtet live aus der Halle und hält euch auf dem Laufenden. Klickt euch rein!
Gruppe A
Mo., 29.12.25 19:00 Uhr DJK Hüthum-Borghees - RSV Praest 1:7
Gruppe B
Mo., 29.12.25 19:28 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - Eintracht Emmerich 6:1
Gruppe A
Mo., 29.12.25 19:56 Uhr FC Fortuna Elten - DJK Hüthum-Borghees 8:2
Gruppe B
Mo., 29.12.25 20:24 Uhr VfB Rheingold Emmerich - SV Emmerich-Vrasselt 5:3
Gruppe A
Mo., 29.12.25 20:52 Uhr RSV Praest - FC Fortuna Elten 11:5
Gruppe B
Mo., 29.12.25 21:20 Uhr Eintracht Emmerich - VfB Rheingold Emmerich 1:7
Halbfinale
Di., 30.12.25 19:00 Uhr RSV Praest - SV Emmerich-Vrasselt
Di., 30.12.25 19:34 Uhr VfB Rheingold Emmerich - FC Fortuna Elten
Spiel um Platz 3
Di., 30.12.25 20:40 Uhr -
Finale
Di., 30.12.25 21:14 Uhr -
Mit 22:8-Toren und 12:0-Punkten setzte sich bei den Reserve-Teams die Zweitvertretung des SV Emmerich-Vrasselt deutlich durch.
Gruppe A
So., 28.12.25 18:30 Uhr Eintracht Emmerich II - SV Emmerich-Vrasselt II 1:3
So., 28.12.25 18:47 Uhr RSV Praest II - FC Fortuna Elten II 3:1
So., 28.12.25 19:04 Uhr VfB Rheingold Emmerich II - Eintracht Emmerich II 5:0
So., 28.12.25 19:21 Uhr SV Emmerich-Vrasselt II - RSV Praest II 5:3
So., 28.12.25 19:38 Uhr FC Fortuna Elten II - VfB Rheingold Emmerich II 2:4
So., 28.12.25 19:55 Uhr Eintracht Emmerich II - RSV Praest II 1:8
So., 28.12.25 20:12 Uhr VfB Rheingold Emmerich II - SV Emmerich-Vrasselt II 2:5
So., 28.12.25 20:29 Uhr FC Fortuna Elten II - Eintracht Emmerich II 2:1
So., 28.12.25 20:46 Uhr RSV Praest II - VfB Rheingold Emmerich II 4:1
So., 28.12.25 21:03 Uhr SV Emmerich-Vrasselt II - FC Fortuna Elten II 9:2
