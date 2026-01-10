Halle Duisburg: VfB Homberg verteidigt Titel souverän

Der VfB Homberg feiert die Titelverteidigung bei der Hallenstadtmeisterschaft Duisburg. – Foto: Marcel Eichholz

Mit dem VfB Homberg hat die Hallenstadtmeisterschaft Duisburg einen würdigen Titelträger. Der Oberligist verteidigte den Pokal erfolgreich und schlug in einem packenden Finale die Sportfreunde Hamborn 07. Den dritten Platz sicherte sich der SV Genc Osman, der im Neunmeter-Schießen die Oberhand gegen den Duisburger SV 1900 behielt. >>> Folge FuPa Duisburg-Dinslaken-Mülheim auf WhatsApp >>> Ihr kriegt nicht genug vom Hallenfußball? FuPa Niederrhein lädt auf seinem Youtube-Kanal komplette Spiele und Streams von Turnieren hoch. Schaut gerne vorbei.

Die Vereinsverwaltung findest du hier. Homberg von Beginn an hellwach >>> Die Endrunde im kompletten Re-Live Es war das, was man wohl als Start-Ziel-Sieg bezeichnen kann. Der VfB Homberg hat bei der 38. Ausgabe der Hallenstadtmeisterschaft seinen Titel souverän verteidigt und nicht ein einziges Spiel verloren. Gleich im Eröffnungsspiel schlug das Team von Cheftrainer Stefan Janßen den FSV Duisburg mit 3:0, durch die Erfolge gegen den SV Duissern (4:1), Rhenania Hamborn (3:0) und den Duisburger SV 1900 (4:0) war das Halbfinale als Gruppensieger früh gesichert. Auch der DSV 1900 konnte sich als zweitplatziertes Team in die Runde der besten Vier spielen. In der zweiten Gruppe lösten die Sportfreunde Hamborn 07 als erste Mannschaft das Halbfinalticket. Nach einem umkämpften Auftaktsieg gegen den TuS Asterlagen (5:4) und einem ebenfalls knappen 5:4 gegen Rhenania Hamborn war nach dem 2:1 gegen den SV Genc Osman klar, dass die Hamborner Löwen vom Spitzenplatz kaum noch zu verdrängen sein würden. Deutlich spannender ging es um den zweiten Qualifikationsplatz für das Halbfinale zu. Im direkten Duell standen sich dann die Konkurrenten von Genc Osman und Rheinland in ihrem jeweiligen Gruppenspiel gegenüber. Mit 4:1 siegte Genc und zog noch an den Rheinländern in der Tabelle vorbei. Erst spät in Schwung kam der Duisburger FV 08, zwei Siege reichten am Ende aber nicht.

Johann Noubissi Noukumo wurde zum Spieler des Turniers gewählt. – Foto: Marcel Eichholz

Homberger Dominanz im Endspiel