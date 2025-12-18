Halle Duisburg: Das sind die Spielpläne

Der Countdown läuft. Noch gut drei Wochen, bis die Hallenstadtmeisterschaft Duisburg in die 38. Auflage geht. Am Freitag und Samstag spielen die Männer um den Titel, am Sonntag steigt nach langer Pause die Frauen-Hallenstadtmeisterschaft. Wir haben für euch die Spielpläne.
Gruppe A
Fr., 09.01.26 17:30 Uhr Rheinland Hamborn - FSV Duisburg
Fr., 09.01.26 18:12 Uhr GSG Duisburg - Viktoria Buchholz
Fr., 09.01.26 18:26 Uhr SV Rhenania Hamborn - Rheinland Hamborn
Fr., 09.01.26 18:54 Uhr FSV Duisburg - GSG Duisburg
Fr., 09.01.26 19:36 Uhr Viktoria Buchholz - SV Rhenania Hamborn
Fr., 09.01.26 19:50 Uhr Rheinland Hamborn - GSG Duisburg
Fr., 09.01.26 20:32 Uhr SV Rhenania Hamborn - FSV Duisburg
Fr., 09.01.26 20:46 Uhr Viktoria Buchholz - Rheinland Hamborn
Fr., 09.01.26 21:14 Uhr GSG Duisburg - SV Rhenania Hamborn
Fr., 09.01.26 21:42 Uhr FSV Duisburg - Viktoria Buchholz
Gruppe B
Fr., 09.01.26 17:44 Uhr SV Genc Osman Duisburg - SV Duissern
Fr., 09.01.26 17:58 Uhr TuS Asterlagen - Spvgg Meiderich 06/95
Fr., 09.01.26 18:40 Uhr TuS Mündelheim - SV Genc Osman Duisburg
Fr., 09.01.26 19:08 Uhr SV Duissern - TuS Asterlagen
Fr., 09.01.26 19:22 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - TuS Mündelheim
Fr., 09.01.26 20:04 Uhr SV Genc Osman Duisburg - TuS Asterlagen
Fr., 09.01.26 20:18 Uhr TuS Mündelheim - SV Duissern
Fr., 09.01.26 21:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - SV Genc Osman Duisburg
Fr., 09.01.26 21:28 Uhr TuS Asterlagen - TuS Mündelheim
Fr., 09.01.26 21:56 Uhr SV Duissern - Spvgg Meiderich 06/95
Nach langer Pause findet im neuen Jahr wieder die Frauen-Hallenstadtmeisterschaft statt. Acht Mannschaften kämpfen am 11. Januar um den Titel. In zwei Vierer-Gruppen wird gespielt, ehe es ab dem Halbfinale um Platzierungen geht. Als Favorit dürfte der MSV Duisburg ins Rennen gehen, der die Niederrheinliga verlustpunktfrei anführt.
Gruppe A
So., 11.01.26 12:30 Uhr Eintracht Duisburg - SV Duissern
So., 11.01.26 13:00 Uhr MSV Duisburg - SV Rhenania Hamborn
So., 11.01.26 13:30 Uhr Eintracht Duisburg - MSV Duisburg
So., 11.01.26 14:00 Uhr SV Rhenania Hamborn - SV Duissern
So., 11.01.26 14:30 Uhr SV Duissern - MSV Duisburg
So., 11.01.26 15:00 Uhr SV Rhenania Hamborn - Eintracht Duisburg
Gruppe B
So., 11.01.26 12:45 Uhr TS Duisburg-Rahm 06 - DJK Vierlinden
So., 11.01.26 13:15 Uhr SV Wanheim 1900 - Eintracht Walsum
So., 11.01.26 13:45 Uhr TS Duisburg-Rahm 06 - SV Wanheim 1900
So., 11.01.26 14:15 Uhr Eintracht Walsum - DJK Vierlinden
So., 11.01.26 14:45 Uhr DJK Vierlinden - SV Wanheim 1900
So., 11.01.26 15:15 Uhr Eintracht Walsum - TS Duisburg-Rahm 06
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: