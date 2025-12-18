Halle Duisburg: Das sind die Spielpläne

Der Countdown läuft. Noch gut drei Wochen, bis die Hallenstadtmeisterschaft Duisburg in die 38. Auflage geht. Am Freitag und Samstag spielen die Männer um den Titel, am Sonntag steigt nach langer Pause die Frauen-Hallenstadtmeisterschaft. Wir haben für euch die Spielpläne.

Gruppe A Fr., 09.01.26 17:30 Uhr Rheinland Hamborn - FSV Duisburg Fr., 09.01.26 18:12 Uhr GSG Duisburg - Viktoria Buchholz Fr., 09.01.26 18:26 Uhr SV Rhenania Hamborn - Rheinland Hamborn Fr., 09.01.26 18:54 Uhr FSV Duisburg - GSG Duisburg Fr., 09.01.26 19:36 Uhr Viktoria Buchholz - SV Rhenania Hamborn Fr., 09.01.26 19:50 Uhr Rheinland Hamborn - GSG Duisburg Fr., 09.01.26 20:32 Uhr SV Rhenania Hamborn - FSV Duisburg Fr., 09.01.26 20:46 Uhr Viktoria Buchholz - Rheinland Hamborn Fr., 09.01.26 21:14 Uhr GSG Duisburg - SV Rhenania Hamborn Fr., 09.01.26 21:42 Uhr FSV Duisburg - Viktoria Buchholz

Gruppe B Fr., 09.01.26 17:44 Uhr SV Genc Osman Duisburg - SV Duissern Fr., 09.01.26 17:58 Uhr TuS Asterlagen - Spvgg Meiderich 06/95 Fr., 09.01.26 18:40 Uhr TuS Mündelheim - SV Genc Osman Duisburg Fr., 09.01.26 19:08 Uhr SV Duissern - TuS Asterlagen Fr., 09.01.26 19:22 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - TuS Mündelheim Fr., 09.01.26 20:04 Uhr SV Genc Osman Duisburg - TuS Asterlagen Fr., 09.01.26 20:18 Uhr TuS Mündelheim - SV Duissern Fr., 09.01.26 21:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - SV Genc Osman Duisburg Fr., 09.01.26 21:28 Uhr TuS Asterlagen - TuS Mündelheim Fr., 09.01.26 21:56 Uhr SV Duissern - Spvgg Meiderich 06/95

Frauen-Turnier am Sonntag

Nach langer Pause findet im neuen Jahr wieder die Frauen-Hallenstadtmeisterschaft statt. Acht Mannschaften kämpfen am 11. Januar um den Titel. In zwei Vierer-Gruppen wird gespielt, ehe es ab dem Halbfinale um Platzierungen geht. Als Favorit dürfte der MSV Duisburg ins Rennen gehen, der die Niederrheinliga verlustpunktfrei anführt.

Gruppe A

So., 11.01.26 12:30 Uhr Eintracht Duisburg - SV Duissern

So., 11.01.26 13:00 Uhr MSV Duisburg - SV Rhenania Hamborn

So., 11.01.26 13:30 Uhr Eintracht Duisburg - MSV Duisburg

So., 11.01.26 14:00 Uhr SV Rhenania Hamborn - SV Duissern

So., 11.01.26 14:30 Uhr SV Duissern - MSV Duisburg

So., 11.01.26 15:00 Uhr SV Rhenania Hamborn - Eintracht Duisburg

Gruppe B

So., 11.01.26 12:45 Uhr TS Duisburg-Rahm 06 - DJK Vierlinden

So., 11.01.26 13:15 Uhr SV Wanheim 1900 - Eintracht Walsum

So., 11.01.26 13:45 Uhr TS Duisburg-Rahm 06 - SV Wanheim 1900

So., 11.01.26 14:15 Uhr Eintracht Walsum - DJK Vierlinden

So., 11.01.26 14:45 Uhr DJK Vierlinden - SV Wanheim 1900

So., 11.01.26 15:15 Uhr Eintracht Walsum - TS Duisburg-Rahm 06

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: