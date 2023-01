Erleichterung beim DSV - Im Herzschlagfinale zieht der Titelverteidiger in die Endrunde ein. – Foto: Marcel Eichholz

Halle DU: Titelverteidiger zittert sich in Finalrunde Hallenstadtmeisterschaft Duisburg: Nach den Partien der Gruppen C und D stehen nun alle Teilnehmer der Finalrunde fest.

Die Vorrunde der Hallenstadtmeisterschaft in Duisburg ist beendet. Hoch spannend entschied sich erst in der letzten Partie des Abends, dass es Titelverteidiger Duisburger SV 1900 doch in die Finalrunde am Samstag geschafft hat. In die Röhre guckte derweil Viktoria Buchholz, die in letzter Sekunde ihren Platz als eines der besten Drittplatzierten Teams an den DSV abtreten mussten. Ohne Punktverlust zog der TuS Asterlagen in die Runde der besten zehn Mannschaften ein.

Jens Kröll tickert die Spiele aus der Sporthalle an der Krefelder Straße für FuPa Niederrhein.

Bei den Finalspielen ist Marcel Eichholz für euch in der Halle und begleitet die Spiele. Die Highlights gibt es bei FuPa.tv.

Zur Chronik der Hallenstadtmeisterschaft Duisburg mit allen Titelträgern und Highlights kommt ihr hier.

Hier geht es direkt zur aktuellen Ausgabe des Turniers. _______________ Genc Osman gewinnt Gruppe C Klarer Sieger in der Gruppe C war der SV Genc Osman Duisburg. Mit zehn Punkten beendete der Landesligist die Vorrunde und zog in die Finalrunde am Samstag ein. Mit 18 erzielten Treffern und nur fünf Gegentore konnte das Team sowohl in der Offensive als auch der Defensive überzeugen. Gleich zum Auftakt gab es einen souveränen 5:1-Erfolg über Viktoria Buchholz, es folgte ein 4:0 gegen Viktoria Wehofen, ein 7:2 über den TuS Mündelheim und ein Remis zum Abschluss gegen Rheinland Hamborn. Die Hamborner sicherten sich mit acht Zählern den zweiten Rang im Klassement. Nicht weiter sind dagegen Wehofen und Mündelheim, die ihre Spiele teils denkbar knapp an den Opponent abtreten mussten. Bis zur letzten Sekunde zitterte Buchholz um den Einzug in die Finalrunde, da jedoch der Duisburger SV in der Gruppe D im letzten Spiel siegte und damit ein besseres Torverhältnis aufweisen konnte, sicherte sich der Titelverteidiger als einer der beiden besten Drittplatzierten Mannschaften, das Finalticket. Buchholz bleibt am Samstag nur die Rolle des Zuschauers. >>> Alle Spiele der Hallenstadtmeisterschaft gibt es hier