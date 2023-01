Einen perfekten Auftakt gab es für den VfB Homberg bei der Duisburger Hallenstadtmeisterschaft. – Foto: Marcel Eichholz

Halle DU: VfB Homberg mit perfekter Ausbeute, DFV gewinnt Gruppe B Hallenstadtmeisterschaft Duisburg: Die ersten Entscheidungen in der Vorrunde sind gefallen.

Der erste Tag der Duisburger Hallenstadtmeisterschaft ist Geschichte. Am Abend fanden die Spiele der Vorrunden-Gruppen A und B statt. Während sich der VfB Homberg in der Gruppe A ohne Punktverlust souverän in die Finalrunde eingezogen ist, erlebten die Kicker des DSC Preußen ein Debakel. In Gruppe B behauptete sich der Duisburger FV und machte als Gruppenerster vor Oberligist FSV Duisburg den Einzug in die nächste Runde perfekt.

Eine klare Angelegenheit war es am Ende in der Gruppe A. Mit zwölf Punkten setzte sich Oberligist VfB Homberg klar durch und sicherte sich den Gruppensieg vor dem OSC Rheinhausen. Die Homberger konnten alle vier Spiele mühelos gewinnen. Gleich zum Auftakt gab es einen 5:1-Erfolg gegen den SV Duissern. Es foltge ein 5:0-Sieg über den ESV Hohenbudberg und ein 7:2 gegen den DSC Preußen. Zum Abschluss konnte Homberg das Duell mit Rheinhausen mit 3:0 gewinnen. Die DSC-Kicker erwischten derweil einen komplett gebrauchten Tag. Mit null Punkten, 14 Gegentoren und nur vier eigenen Treffern endete das Abenteuer in der Halle für sie ohne Glanzpunkte.