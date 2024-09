Halbes Dutzend in Landwehrhagen

Nach den zuletzt glücklosen Wochen wollte die Mannschaft von Coach Marvin Schwiede an diesem Wochenende endlich ihren ersten Auswärtssieg der Saison feiern. Am 6. Spieltag traf sie auf die SG Landwehrhagen/Benterode. Dass dies schwer werden würde, zeigte sich schon früh in der Partie.

Doch bei den Wölfen fehlte es, wie so oft in dieser Saison, an Mut, Leidenschaft und dem Willen, dieses Spiel gewinnen zu wollen. Deshalb kamen nur wenige Chancen zustande, die dann auch noch unkonzentriert zu Ende gespielt wurden.

Der Gastgeber hingegen stürmte immer wieder auf das gegnerische Tor, scheiterte aber in der ersten Halbzeit entweder an sich selbst oder an dem heute gut aufgelegten Torwart der Gäste, der seine Mannschaft mit einigen Paraden im Spiel hielt. So ging es mit einem torlosen 0:0 in die Halbzeitpause.