Die Hainsackerer Elf erwies sich als den entscheidenden Ticken effizienter. – Foto: Christian Brüssel

Hainsacker obenauf, Wenzenbach ärgert sich Gastgeber Wenzenbach scheidet gegen den Bezirksligisten knapp aus dem Pokal aus – auf ärgerliche Art und Weise, findet der Trainer

Die SpVgg Hainsacker steht im Finale des Regensburger Toto-Pokals. Mit 3:2 (2:1) entschied die Bezirksligatruppe von Interimstrainer Florian Dieterle das Mittwochs-Duell mit dem klassenniederen SV Wenzenbach für sich – und folgt dem BSC Regensburg ins Endspiel.



Tore: 0:1, Christoph Gleißl (2.), 0:2 Robin Peter (10./Foulelfmeter), 1:2 Manuel Fischer (37.), 1:3 Robin Peter (57.), 2:3 Christopher Prester (88.). Gelb-Rot: Moritz Stich (76./Hainsacker). Moritz Stich und Robin Peter, einer der „Unterschiedsspieler“ auf dem Platz, per wiederholtem Elfmeter – den ersten hielt Wenzenbachs Tormann Stefan Glötzl – brachten den Bezirksligisten im diesem Halbfinalduell früh auf die Gewinnerstraße. Fortan entwickelte sich die erwartet umkämpfte, enge Angelegenheit auf dem frisch mit LED-Flutlicht ausgestatteten Nebenplatz des SV Wenzenbach. Dieser stellte noch im ersten Durchgang den Anschluss wiederher, später zeichnete sich Patrick Fenzl im SpVgg-Tor mit einer Klasseparade aus. Das bessere Ende hatten dann doch Dieterles Hainsackerer für sich, die in viertelstündiger Unterzahl noch das Gegentor zum 3:2 schlucken mussten, den knappen Vorsprung in der Nachspielzeit aber über die Ziellinie schaukelten.



Nico Beigang (Spielertrainer SV Wenzenbach): „Ärgerliche, weil unnötige Niederlage. Hainsacker war im Endeffekt in den Aktionen zwar zielstrebiger, ansonsten waren wir aber mindestens ebenbürtig. Ärgerlich, dass der Elfmeter wiederholt wurde, nachdem unser Torwart gehalten hatte, weil er angeblich zu früh vor die Linie gegangen ist. Dann bin ich gespannt, wie das Spiel ausgegangen wäre. Wir sind trotzdem stolz auf unsere Mannschaft. Wir haben einen guten Kampf geliefert und sind der unglückliche Verlierer in diesem Duell. Meinen Glückwunsch an Hainsacker und viel Erfolg im Finale.“