Haibach kassiert Heimniederlage gegen den SV Ascha

Was sich in den vergangenen Spielen schon angedeutet hat, fand beim heutigen Heimspiel gegen den SV Ascha seine Fortsetzung. Irgendwie scheint beim Team um das Trainer-Duo Kronfeldner/Fuchs kurz vor der Winterpause die Luft raus zu sein. Man musste zwar wieder auf einige Stammspieler verzichten, unter anderem auf die Goalgetter Mühlbauer und Matschoss, dennoch muss man die Leistung, die in der ersten Hälfte geboten wurde, hinterfragen. Ascha war von Beginn an bissiger, aggressiver und gewillt, Revanche für die 0:4 Heimniederlage in der Hinrunde zu nehmen. Und so stand es bereits ruck-zuck nach 10 Minuten nach einem verwandelten Foulelfmeter durch Thomas Zollner und einem weiteren Treffer durch Benedikt Santl 0:2 für die Gäste-Elf. In der 37. Minute fiel dann eine Art Vorentscheidung, als Thomas Zollner einen weiteren Foulelfmeter zur beruhigenden 0:3-Führung und gleichzeitigem Pausenstand verwandeln konnte.