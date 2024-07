Hagen/Uthlede verspielt Pausenführung

Der FC Hagen/Uthlede absolvierte am Mittwochabend bereits sein viertes Vorbereitungsspiel. Nach zuletzt zwei Siegen am Stück gab es beim TV Eiche Horn einen Rückschlag.

Dabei hatte der Landesligist zunächst die besseren Karten. Er stellte über weite Strecken des ersten Abschnitts die aktivere Mannschaft und führte dank eines Doppelpacks des sich gut einfügenden Frederik Nagel zur Pause mit 2:1. Ole Böttcher hatte zwischenzeitlich egalisiert. Im zweiten Abschnitt wendete sich das Blatt. Der aus der Bezirksliga in die Bremen-Liga durchmarschierte TV Eiche Horn übernahm das Kommando und kam durch Tayanc Gökdal zum schnellen Ausgleich - 2:2 (53.). Der eingewechselte Merlin Kautz und Artur Schmidt sicherten in der Folge den 4:2-Heimerfolg.

Somit kassierte der seit Sommer von Joshua von Glahn trainierte FC Hagen/Uthlede die zweite Niederlage in der laufenden Vorbereitung. Der nächste Härtetest wartet am Freitagabend: Der OSC Bremerhaven gastiert in Uthlede. Der Anpfiff ertönt um 19.00 Uhr.

