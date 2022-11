Hackenheim: Tim Hulsey behält die Nerven TuS feiert beim 2:1 gegen VfR Kaiserslautern wieder ein Erfolgserlebnis +++ Bubach muss verletzt ins Krankenhaus

Hackenheim. Was kurz vor Schluss noch nach einem kleinen Stolperer heraus aus dem Negativlauf ausgesehen hatte, wurde dann doch noch zu einem großen Schritt. Diesen machte der TuS Hackenheim nach vier Niederlagen in Folge im vorletzten Spiel des Jahres mit dem 2:1 (1:0) gegen den VfR Kaiserslautern. Der Fußball-Landesligist vom Felseneck war früh durch Tim Hulsey in Führung gegangen, kassierte allerdings in Überzahl den unglücklichen Ausgleich. In der Nachspielzeit sorgte der TuS-Spielertrainer mit seinem zweiten Treffer wieder für Siegesjubel beim Aufsteiger.