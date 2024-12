Hackenheim: Letzte Ausfahrt Kirchheimbolanden

Hackenheim. Lange beschäftigten sich die Landesliga-Fußballer des TuS Hackenheim nicht mit der 0:5-Pleite in Bundenthal. „Wir haben gezielt nochmal über die Gegentore gesprochen, damit solche Fehler am Samstag nicht nochmal passieren“, erklärt Spielertrainer Tim Hulsey vor dem abschließenden Pflichtspiel beim SV Kirchheimbolanden (Anstoß 18 Uhr) und spricht von einer fokussierten Vorbereitung. Ohnehin beschäftigt sich der 36-Jährige, der in der Wintervorbereitung nach seiner Knieverletzung wieder voll einsteigen will, nicht mit irgendwelchen Negativszenarien. „Ich sehe es eher als Chance“, soll der lange Weg der Hackenheimer einen versöhnlichen Jahresabschluss finden: „Trotz des Fehlstarts haben wir die Chance, mit einem Sieg einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen und dort zu überwintern.“ Das Saisonziel wäre somit, zumindest vorerst, erreicht. „Genau dieses Ziel haben wir vor Augen, wollen die Mannschaft nochmal mitnehmen“, habe man unter der Woche die Sinne für diese finale, aber knifflige Aufgabe beim Aufsteiger geschärft. 1:1 lautete das Endergebnis im Hinspiel, das in beide Richtungen hätte kippen können.