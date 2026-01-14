Hachings Hammer vor 25 Jahren: SpVgg bis heute Deutscher Meister

Ein Titel für die Ewigkeit: Am 14. Januar 2001 gewann die SpVgg Unterhaching die Deutsche Hallenfußball-Meisterschaft. Seitdem wurde der Wettbewerb nie mehr ausgetragen: (hinten v.l.) der damalige und mittlerweile verstorbene DFB-Präsident Gerhard Mayer-Vorfelder, Alexander Strehmel, Björn Hertl, Martin Cizek, Didi Hirsch, Alfonso Garcia, André Breitenreiter, Oliver Straube, Miroslaw Spizak, Guido Koltermann, Trainer Lorenz-Günther Köstner, (vorne v.l.) Altin Rraklli, David Zdrillic, Djoni Novak, Danny Schwarz, Matthias Zimmermann, Gerhard Tremmel und Alexander Bugera. – Foto: VW

Vor 25 Jahren gewann Unterhaching sensationell den DFB-Hallencup. Der Titel wurde nie wieder vergeben. Fünf Monate später folgte der Abstieg.

Die größten Erfolge der SpVgg Unterhaching? Klar, 1999 der Aufstieg in die Fußball-Bundesliga und 2000 der Klassenerhalt. Aber da fehlt noch ein ganz großer Triumph, ja sogar ein „Titel für die Ewigkeit“ – errungen am 14. Januar 2001, heute vor 25 Jahren. Es ist eine Frage, die sogar Fußball-Experten regelmäßig ratlos macht – und meist ein ungläubiges Staunen hervorruft. Dabei scheint sie auf den ersten Blick ganz einfach zu beantworten zu sein: Wer ist amtierender Deutscher Hallenfußball-Meister? „Die Bayern wahrscheinlich“, lautet meist die Antwort – „oder doch Borussia Dortmund?“ Beides falsch! Der FC Bayern, deutscher Rekordmeister auf dem Rasen (34 Titel), belegte als bestes Ergebnis 1997 beim DFB-Hallenmasters Rang zwei (1:3-Final-Niederlage gegen Kaiserslautern). Und Rekordsieger Dortmund holte seine vier Turniersiege 1990, 1991, 1992 und 1999.

Und wer ist jetzt amtierender Meister? Kaum zu glauben, aber wahr: Es ist die SpVgg Unterhaching, die, damals noch als Bundesligist, am 14. Januar 2001 sensationell das Turnier in der Dortmunder Westfalenhalle gewann und sich damit den ersten (und einzigen) nationalen Titel sicherte. Den hat der Regionalligist heute noch – denn der DFB-Hallencup, die offizielle deutsche Meisterschaft, wurde vor 25 Jahren zum letzten Mal durchgeführt. So blieb den Rot-Blauen dieser Titel seit nunmehr 25 Jahren. Und wohl für immer. Es war ein Wochenende, an dem der bayerische Underdog den Großen aus dem deutschen Oberhaus, und da sogar den Bayern, das Fürchten lehrte. „Da waren wir richtig gut drauf“, erinnert sich Stürmer Altin Rraklli, der mit drei Treffern auch auf dem Hallen-Parkett seine Torgefährlichkeit unter Beweis stellte. Mit einem Tor mehr wurde André Breitenreiter erfolgreichster Schütze der Hachinger, deren Trainer das Turnier mit dick bandagiertem, rechten Knöchel verfolgte.