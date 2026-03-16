„Haching war mein Leben": Der Architekt der Bundesliga-Ära wird 70 Norbert Hartmann wird 70 von Thomas Ernstberger · Heute, 07:23 Uhr · 0 Leser

1996 im Hachinger Sportpark: Norbert Hartmann mit Tochter Anna (damals 3). – Foto: Thomas Ernstberger

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Norbert Hartmann prägte als Manager die erfolgreichste Zeit der SpVgg Unterhaching. Der Oberfranke holte die Stars in die Bundesliga. Jetzt wird er 70.

Der nächste runde Geburtstag eines ehemaligen Hachingers. Wiggerl Kögl, der seine erfolgreiche Karriere (u.a. sechs Mal Deutscher Meister) im Dezember 2000 im SpVgg-Trikot beendete, wurde vor wenigen Tagen 60. Der Mann, der ihn nach dem Bundesliga-Aufstieg 1999 zur SpVgg geholt hatte, feiert am heutigen Montag: Norbert Hartmann, viele Jahre als Manager und Geschäftsführer für Sport und Finanzen der Vorstädter verantwortlich, auch in den glorreichen Bundesliga-Jahren 1999 bis 2001, wird 70 Jahre alt. Kein großes Fest zuhause in Übersee am Chiemsee: „Ich bin kein Feierbiest.“ Mit Lebensgefährtin Roswitha und den Kindern geht’s ein paar Tage in die Sonne und ans Meer.

Von 1995 bis 2022 war Norbert Hartmann Manager der SpVgg Unterhaching. – Foto: Thomas Ernstberger

Oberfranke Hartmann, geboren in Stadtsteinach, aufgewachsen in Kulmbach, Bayern-Auswahl- und Amateur-Nationalspieler (1979 unter Erich Ribbeck beim 2:1 gegen die Sowjetunion B) und seit 1985 für die SpVgg tätig, war zusammen mit Trainer Lorenz Köstner sowie Schatzmeister und Mäzen Toni Schrobenhauser (†2022) und Präsident Engelbert Kupka der „Baumeister“ des rot-blauen Höhenflugs. „Er war mein wichtigster Ansprechpartner im Verein. Er hat mir den Rücken freigehalten und umgesetzt, was machbar war“, so Köstner. Ich mag die Zeit in Haching nicht missen, aber ich vermisse nichts. Norbert Hartmann Die Transfers von Kögl, Altin Rraklli, Jochen Seitz, Marco Haber, Jan Seifert, Alex Strehmel, Danny Schwarz, Oli Straube, André Breitenreiter und Dennis Grassow nach dem Aufstieg und zuvor schon von Markus Oberleitner, Peter Zeiler, Jürgen Wittmann gingen wesentlich auf die Kappe des zweifachen Vaters (Anna und Flo), der im Mittelfeld des ESV Ingolstadt von 1979 bis 1981 in der 2. Liga (64 Einsätze, neun Tore) und später selbst in Haching spielte.

Mittlerweile Rentner: Norbert Hartmann, der heute 70 Jahre alt wird. hier mit Lebensgefährtin Roswitha. – Foto: Thomas Ernstberger