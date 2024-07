Haching und die Drachen: „Haben schon Bierchen miteinander getrunken“

Das Drehbuch hätte nicht besser geschrieben sein können: Exakt 100 Jahre nach Gründung der ersten Fußballmannschaft (wir berichteten) begeht am kommenden Wochenende der TSV 1865 Murnau seine zweitägige Jubiläumsfeier (siehe Programm) – und das mit einer sportlich ambitionierten Herausforderung. Denn am Sonntag, 14. Juli, am Tag des EM-Finales, bitten die frischgebackenen Landesliga-Drachen zum besonderen Warm up. Georg Kutter und Co. empfangen nämlich die Drittliga-Profis der Spielvereinigung Unterhaching an der Poschinger Allee.

Ex-Profi schwärmt von Murnau: „Gebiet ist hochinteressant“