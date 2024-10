v.li.: Anton Heinz (Alemannia Aachen, 21), Johannes Geis (Unterhaching, 5), Zweikampf, – Foto: IMAGO/Manfred Heyne

Haching steckt tief im Tabellenkeller: „Es war von uns einfach zu wenig" Viktoria Köln der nächste Gegner

Die SpVgg Unterhaching verliert trotz 1:0-Führung bei Alemannia Aachen 1:3. Spielvereinigung bleibt weiter im Tabellenkeller.

Alemannia Aachen bleibt in der englischen Woche auf Kurs und feierte am Mittwochabend vor heimischem Publikum einen verdienten 3:1-Sieg gegen die SpVgg Unterhaching. Obwohl die Gäste aus Bayern zunächst in Führung gingen, zeigte die Mannschaft von Trainer Heiner Backhaus eine reife Leistung und drehte das Spiel zu ihren Gunsten. Die SpVgg Unterhaching, die als eines der schwächsten Auswärtsteams der Liga in Aachen antrat, bleibt nach der Niederlage tief im Tabellenkeller. „Es war von uns einfach zu wenig und es war nicht das, was wir uns vorgenommen hatten“, sagte Co-Trainer Sven Bender, der zum letzten Mal den rotgesperrten Cheftrainer Marc Unterberger an der Seitenlinie vertrat.

Haching geht nach Torwartfehler in Führung Die Partie begann mit einem mutigen Auftritt der Aachener, die von Beginn an Druck machten. Bereits in den ersten Minuten setzten sie die Abwehr der Hachinger massiv unter Druck, doch Stürmer Heinz konnte die sich bietenden Chancen nicht nutzen. Überraschend war es dann aber Unterhaching, das in der 15. Minute das erste Tor erzielte. Eine Flanke von Geis wurde vom Aachener Torhüter Bördner falsch eingeschätzt, sodass der Ball bei Hachings Stürmer Jastremski landete, der keine Mühe hatte, ins leere Tor einzuschieben.