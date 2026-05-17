Haching siegt 4:0 – doch Personalentscheidungen bleiben offen

Brüder-Duell: Lars (l.) unterliegt mit Burghausen Sven Bender und Unterhaching. – Foto: brouczek

Die SpVgg Unterhaching schlägt Wacker Burghausen deutlich. Doch keine Spieler wurden verabschiedet – die Gespräche stehen noch aus.

Zu einer Überraschung kam es beim Saisonfinale der Regionalliga Bayern bereits vor dem Anpfiff. Vor dem Heimspiel vor 2225 Zuschauern im Unterhachinger UhlsportPark wurden im oberbayerischen Derby gegen den SV Wacker Burghausen von der SpVgg keine scheidenden Spieler offiziell verabschiedet, so wie es angesichts der aktuell prekären Situation beim einstigen Bundesligisten zu erwarten gewesen wäre. Von Abschiedsritualen verdienter Kräfte war wie sonst üblich, diesmal nichts zu sehen. „Die Gespräche werden bald stattfinden“, kündigte Sportdirektor Markus Schwabl mit Blick auf die anstehenden Verhandlungen mit einer Vielzahl von Spielern an.

Im Duell der Zwillingsbrüder Sven und Lars Bender als Burghausen-Coach wurde bei den Hachingern derweil ein Jugendkurs eingeleitet, der kommende Saison zum Alltagsbild gehören dürfte. Das 17-jährige Talent Wesley Krattenmacher in der Startelf bekam von SpVgg-Cheftrainer Sven Bender seine nächste Bewährungschance. Der A-Junior absolvierte seinen dritten Startelfeinsatz im Regionalliga-Team und erwischte mit seiner Mannschaft einen guten Start.

Einen ersten Warnschuss von Simon Skarlatidis parierte Burghausens Torwart Markus Schöller zunächst (5.). Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase mit kaum Höhepunkten auf beiden Seiten bediente Skarlatidis wenig später Manuel Stiefler mit einer Flanke und der Kopfballspezialist versenkte den Ball zum 1:0 (23.). Auf der Gegenseite scheiterte Burghausens Tom Sanne am stark parierenden Erion Avdija (30.).

Im zweiten Durchgang kamen die Salzachstädter über Amadou Samare (47.), Lukas Walchhütter (59.) und Timothee Diowo (62.) zwar zu weiteren guten Torchancen, diese konnte das Team von Lars Bender jedoch nicht verwerten. Effektiver hingegen waren die Hachinger auf der anderen Seite: Nach einer mustergültigen Vorarbeit von Talent Krattenmacher traf Skarlatidis aus kurzer Distanz zum 2:0 (51.), ehe Cornelius Pfeiffer mit einem Kopfball nach einer Steilvorlage von Christoph Ehlich das 3:0 markierte (72.).

Den Schlusspunkt setzte dann Timon Obermeier bei seinem Comeback für die Hachinger Profis. Der 22-jährige Innenverteidiger, der nach einer langen Zwangspause aufgrund einer Knieverletzung von über 13 Monaten erst vor wenigen Tagen seine Rückkehr im Landesliga-Team feierte, köpfte eine Ecke von Skarlatidis zum 4:0 über die Torlinie (86.). Und setzte damit den Schlusspunkt einer turbulenten Saison, die für die Hachinger mit Platz drei in der Abschlusstabelle endete. „Der dritte Platz mit 70 Punkten ist sehr ordentlich und wir können stolz darauf sein“, sagt Sven Bender. (kik/rmf)

SpVgg Unterhaching – SV Wacker Burghausen 4:0 (1:0) Unterhaching: Avdija – Ehlich, Pfluger (79. Negele), Winkler, Breuer (84. T. Zimmermann) – Ortel, Gevorgyan (65. Aigboje) – Skarlatidis, Stiefler, Krattenmacher (65. Hannemann) – Pfeiffer (79. Obermeier) Tore: 1:0 Stiefler (23.), 2:0 Skarlatidis (51.), 3:0 Pfeiffer (72.), 4:0 Obermeier (86.). Schiedsrichter: André Denzlein (Hochstadt) – Zuschauer: 2225