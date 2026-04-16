Haching macht Strunz zum jüngsten Regionalliga-Spieler aller Zeiten

Debütierte im Alter von 16 Jahren und 56 Tagen in der Regionalliga Bayern: Constantin Strunz. – Foto: Sven Leifer

Die Partie der SpVgg Unterhaching am vergangenen Samstag zuhause im Sportpark gegen Schwaben Augsburg war eigentlich längst gelaufen, als sich in den Schlussminuten beim Stand von 5:0 noch Bemerkenswertes ereignete: Cheftrainer Sven Bender wechselte für Moritz Müller, der das 1:0 erzielte hatte, einen gewissen Constantin Strunz ein. Der Teenager, 16 Jahre und knapp zwei Monate jung, durfte sein sein Debüt im Herrenbereich und in der höchsten Amateurklasse feiern. Damit ist er auch der jüngste Spieler, der jemals in der Regionalliga Bayern zum Einsatz gekommen ist. Er löste Marko Soldi ć ab, der für den 1. FC Nürnberg II erst vor wenigen Wochen im März im Alter von 16 Jahren, zwei Monaten und acht Tagen debütiert hatte.

Die SpVgg Unterhaching hat seinem jungen Debütanten einen eigenen Social Media-Post gewidmet: "Im Heimspiel am vergangenen Samstag gegen den TSV Schwaben Augsburg feierte unser Top-Talent Constantin Strunz sein Debüt in der Regionalliga Bayern. Mit 16 Jahren und 56 Tagen ist er einer der jüngsten Debütanten in der Geschichte unseres Vereins. Wir gratulieren "Consti" ganz herzlich und wünschen ihm noch viele weitere Einsätze im rot-blauen Trikot."

Für die Hachinger geht es am Samstag im Titel- und Aufstiegsrennen der Regionalliga Bayern mit dem Auswärtsspiel bei der SpVgg Greuther Fürth II weiter.