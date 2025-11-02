Haching II deklassiert Wacker München mit 8:1-Sieg

Trainer Rakaric setzt auf junge Talente, die nach frühem Rückstand das Spiel in der zweiten Halbzeit klar dominieren.

Unterhaching – Die jüngste Niederlage nach der Superserie von zehn Siegen in Serie hat die SpVgg Unterhaching II in der Landesliga Südost wunderbar weggeatmet. Damit hatte Haching II reichlich Luft, um zum Start der Rückrunde den FC Wacker München mit 8:1 (2:1) von der Wiese zu schießen.

24 Stunden vor dem Spiel der ersten Mannschaft in der Regionalliga nahm Trainer Robert Rakaric Hausaufgaben mit in den Sportpark Neuried. Der zuletzt wie am Fließband treffende Samuel Weiß war nicht dabei wegen der Regionalligapartie einen Tag später (saß dort allerdings nur auf der Bank). Jason Eckl wurde zu Pause ausgewechselt, weil er 24 Stunden später seine ersten Regionalligaminuten bekommen sollte. Solche Personalien sind bei den Landesliga-Hachingern immer nur Randnotizen. Elf junge Männer stehen auf dem Platz, man hatte sogar zwei Einwechselspieler – und wer spielt, der spielt auch klasse.

Die Gastgeber hätten direkt nach dem Anpfiff in Führung gehen können, verpassten aber das frühe Tor und fingen dann sich sogar den Rückstand ein durch Severin Buchta (16.). Trainer Rakaric nahm den Treffer ganz cool hin: „Das war für uns der Warnschuss.“ Der Rückstand hatte dann auch lange Bestand in einem 45 Minuten offenen Match. Haching II war natürlich die bessere Mannschaft, die dann zurecht die Partie drehte mit den Treffern von dem Bald-Auswechsler Jason Eckl (39.) und Alexander Leuthard (41.).

Vier Tore von Tim Hannemann

Nach dem Seitenwechsel spielten nur noch die Hachinger, während der Münchner Traditionsclub komplett auseinanderbrach. Rakaric beorderte Tim Hannemann ins Sturmzentrum, und der schoss alles zusammen. Nach einem Tor in zuvor fünf Saisonspielen machte er nun vier Stück binnen nur 22 Minuten. Der „Man of the Match“ ist der nächste Junge, der bei der ersten Mannschaft an der Kabinentür klingelt. Rakaric war superstolz auf seine Elf, die am Ende auch in der Höhe verdient gewann. Wacker München hatte sogar noch Glück, dass man knapp am zweistelligen Abschuss vorbeirauschte. Und Haching II könnte schon bald die Winter-Meisterschaft unter Dach und Fach bringen.